5 ملايين جنيه للدعم اللوجستي.. 7 مرشحين يخوضون ماراثون سباق رئاسة الوفد

عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز، مؤتمراً صحفياً اليوم الاثنين 12 يناير 2026، لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وذلك بعد غلق باب الطعون والتظلمات أمس الأحد 11 يناير، كما استعرضت اللجنة الإجراءات التى ستتم خلال الفترة القادمة، والخاصة بإعلان أسماء الجمعية العمومية للحزب.

وقال النائب المستشار طارق عبدالعزيز إنه تم إجراء المراجعة النهائية لأوراق المرشحين لمنصب رئاسة حزب الوفد، وكذلك الطعون المقدمة، مؤكداً أن إرادة الوفديين ومبادئ الوفد قد سادت على كل ما كان مشاعاً، وأثبتت قيادات الوفد المترشحة لمنصب رئاسة الحزب، وكذلك مبادئ الهيئة العليا والهيئة الوفدية، ولم يتم تقديم أى طعون على أى من المرشحين، وهى المبادئ والثوابت التى توارثتها الأجيال فى بيت الأمة.



وأضاف أن الرسالة اليوم إلى المنظمات السياسية والأهلية والمدنية والأحزاب السياسية، هى أن المنافسة فى انتخابات رئاسة الوفد ستجرى بشكل شريف، دون أن يتقدم أحد بالطعن على الآخر، فى درس للجميع، وأن المرشحين سيقدمون أنفسهم من خلال ما سيقدمونه للوطن ولحزب الوفد.

وأكد أن هذه رسالة مهمة جداً صدرها قيادات الوفد، متقدماً بالتحية والتقدير للمرشحين، سواء من أصدروا بيانات أكدوا فيها عدم تقديم طعون على زملائهم المرشحين فى انتخابات رئاسة الوفد، حيث ضرب الجميع مثالاً إيجابياً.

وأوضح أن الطعون وإن كانت حلالاً وحقاً، إلا أنها «أبغض الحلال»، وأن الوفد قرر أنه لن يستخدم «أبغض الحلال»، موجهاً مرة أخرى الشكر باسمه وباسم أعضاء اللجنة للمرشحين الثمانية على عدم الطعن من أى منهم على الآخر.

وأكد أن اللجنة انتهت إلى مجموعة من القرارات، من بينها أن اللجنة ورد إليها من شئون العضوية ما هو ظاهر ومستقر ومحصن قانونياً، وإجراءات اتخذت من قبل الهيئة العليا ورئاسة الحزب، فتلقت اللجنة الجمعية العمومية الظاهرة المستقرة دون الدخول فى تفاصيل، وبناء على ذلك، ستجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد وفقاً للقرارات الصادرة من رئاسة الحزب، والهيئة العليا، وإدارة شئون العضوية، ووفقاً للهيئة الوفدية التى جرت عليها الانتخابات فى 28 أكتوبر 2022، بعد حذف المتوفين أو من فقدوا شرط الوجود فى الجمعية العمومية، أو من انضموا إلى حزب آخر، أو من تقدموا بالاستقالة من الحزب، ولهذا سيتم إعلان الكشوف التى تتضمن أسماء الجمعية العمومية بالكامل فى مقر الحزب الرئيسى، حتى يتمكن كل عضو من الاطلاع على البيانات.

وأضاف أن الأمر الثانى بعد فحص أوراق المرشحين، هو توجيه الشكر إلى الابن والأخ، وأحد المرشحين، الحسينى الشرقاوى، حيث تثمن اللجنة تقدمه للترشح، ولكن نظراً لعدم استكمال الأوراق، رأت اللجنة استبعاده بسبب عدم قيده فى الهيئة الوفدية، وبناءً عليه، تعلن اللجنة الأسماء النهائية للمرشحين، طبقاً لترتيب الأسماء بالحروف الأبجدية، وهم:

السيد البدوى شحاتة، وشهرته السيد البدوى

بهاء الدين بدر عبدالرحيم أبوشقة، وشهرته بهاء أبوشقة

حمدى عبدالوهاب عبدالوهاب محمد قوطة، وشهرته حمدى قوطة

عصام محمد عبدالحميد الصباحى، وشهرته عصام الصباحى

عيد عبدالله محمد هيكل، وشهرته عيد هيكل

هانى صلاح محمد سرى الدين، وشهرته هانى سرى الدين

ياسر عبدالعزيز مصطفى حسان، وشهرته ياسر حسان

وأشار إلى أن عدد المرشحين أصبح سبعة مرشحين بعد استبعاد الحسينى الشرقاوى، لافتاً إلى أن اللجنة قررت قبول التنازل عن الترشح بدءاً من غداً الثلاثاء الموافق 13 يناير حتى 16 يناير 2026، لمن يرغب فى عدم الاستمرار فى التنافس على منصب رئيس الحزب.

وقال إن عملية الاقتراع ستتم إلكترونياً، كما ستجرى العملية الانتخابية بالكامل تحت إشراف قضائى كامل، دون أى تدخل من اللجنة المشرفة على الانتخابات أو إدارات الحزب الإدارية والتنظيمية، وذلك بالاستعانة بالسادة المستشارين من هيئة النيابة الإدارية ومساعديهم من موظفى الهيئة، وسيتم الاقتراع من خلال اختيار أحد المرشحين عبر شاشة أمام القاضى، حيث يتم التصويت فوراً.

وتابع قائلاً: لأول مرة أيضاً سيتم استخدام الحبر الفسفورى، كما سيكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومى، حيث يتقدم عضو الجمعية العمومية ببطاقة الرقم القومى إلى القاضى للقيام بالتصويت.

وأعلن اليوم انتهاء العمل بكارت الانتخاب الذى كان يستخدم سابقاً فى حزب الوفد، وقررت اللجنة إنهاء هذا النظام، ليكون الانتخاب بالرقم القومى دون إثقال على السادة الناخبين، كما سيتم نشر أكثر من 30 شاباً متطوعاً من أبناء الوفد، مزودين بأجهزة كمبيوتر، لتقديم المساعدة لأعضاء الجمعية العمومية وتيسير العملية عليهم.

وأكد أن الانتخابات ستشهد تنظيماً كاملاً من بداية اليوم حتى إعلان النتيجة، ولن تكون هناك أى معوقات أمام الناخبين.

ووجه نداءه إلى المرشحين، مؤكداً أنه كما ضربوا مثلاً فى عدم استخدام الطعون، وهى «أبغض الحلال»، يتمنى أن يستمروا على هذا النهج، وأن يعطى كل منهم الفرصة للآخر، حتى يتمكن الجميع من تقديم ما يحتاجه الحزب، واختيار رئيس يقوم بدفعة قوية لحزب الوفد.

وفيما يتعلق بالميزانية الخاصة بالعملية الانتخابية، أوضح أنه تم إعداد موازنة من قبل الإدارة المالية للحزب، وأخرى من أمين الصندوق قبل ترشحه، وستتم الاستعانة بها كمدلول، مشيراً إلى أن الرقم الذى أعدته الإدارة المالية يبلغ ما يقرب من 5 ملايين جنيه، تشمل الانتقالات، والمبيت، والتسكين، والبدلات، والوجبات، والإعاشة، والضيافة، وكذلك الإقامة والانتقالات، مؤكداً أن الحزب هو من سيتولى توفير كل هذه الأمور دون أى تدخل من أى من المرشحين.

يذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمى 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة فى تشكيلها كلاً من: النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقرراً، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزى عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.