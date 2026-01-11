شيرين طايل المعينة الوحيدة عن حزب الوفد للمرة الثانية بمجلس النواب 2026

برز اسم النائبة شيرين طايل عن حزب الوفد ضمن أسماء المعينين بمجلس النواب للمرة الثانية كممثلة عن حزب الوفد.

وتعتبر النائبة شيرين طايل عن حزب الوفد هي المعينة الوحيدة عن حزب الوفد ضمن المعينين بمجلس النواب عام 2026.

ويعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، غدا الإثنين، ويتضمن جدول الأعمال تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد؛ لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث.

وتشهد الجلسة تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام:

- (37) لسنة 2025 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.

- (66) لسنة 2025 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الأولى.

- (67) لسنة 2025 بإعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر.

- (71) لسنة 2025 بإعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر.

- (72) لسنة 2025 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

- (75) لسنة 2025 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى (جولة الإعادة وبعض الدوائر للنظام الفردي للجولة الأولى من المرحلة الأولى).

- (77) لسنة 2025 بإعلان نتيجة بعض الدوائر للنظام الفردي للجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب.

- (79) لسنة 2025 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية (جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب).

- (1) لسنة 2026 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.

- (2) لسنة 2026 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.

كما سيجري قراءة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 16 لسنة 2026 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ثم يجري التالي:

- أداء الأعضاء اليمين الدستورية.

- إجراءات انتخابات رئيس المجلس.

- إجراءات انتخابات وكيلي المجلس.