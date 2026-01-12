قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يتوجه إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال
يجب أن يفعل أدواته .. أحمد موسى يطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء
أحمد موسى: رئيس مجلس النواب شخصية سياسية ورجل دولة وقضاء
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
برلمان

حزب المصريين: انتخاب المستشار هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب يُعزز الدور الرقابي للبرلمان

المستشار حسين أبو العطا،
المستشار حسين أبو العطا،
حسن رضوان

​أعرب المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن خالص تهانيه القلبية وتهاني الحزب بجميع قياداته، إلى المستشار هشام بدوي بمناسبة نيله ثقة نواب الشعب وانتخابه رئيسًا لمجلس النواب المصري.

​وقال "أبو العطا" في بيان، ​إن انتخاب المستشار هشام بدوي لهذا المنصب الرفيع يعكس تقديرًا مستحقًا لقامة قانونية وقضائية شامخة، وتتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء الوطني والنزاهة، موضحًا أن المستشار هشام بدوي رجل دولة يمتلك خبرة واسعة وحنكة قانونية تؤهله لإدارة الدفة البرلمانية بكفاءة واقتدار، بما يضمن صون الدستور وتعزيز سيادة القانون.

​وأكد رئيس حزب "المصريين"، أن مجلس النواب تحت رئاسة المستشار هشام بدوي سيكون ظهيرًا قويًا للدولة المصرية في مسيرة البناء والتنمية، ومظلة جامعة لكل الرؤى الوطنية التي تخدم مصلحة المواطن المصري وتطلعاته نحو المستقبل، موضحًا أن اختيار المستشار هشام بدوي لرئاسة البرلمان يأتي في توقيت حيوي، ويحمل عدة رسائل مهمة للمشهد السياسي المصري، أبرزها 
​ترسيخ دولة القانون لأن وجود قامة قضائية على رأس السلطة التشريعية يُعزز من جودة الصياغة التشريعية ويضمن مواءمة القوانين مع الدستور والمعايير الدولية.

​ولفت إلى أن هذا الاختيار يعكس الرغبة في تعميق التكامل بين مؤسسات الدولة، حيث يمثل المستشار هشام بدوي حلقة وصل قوية بفضل خلفيته القانونية الواسعة وعلاقاته المؤسسية المتزنة.

انتخاب المستشار هشام بدوي مجلس النواب المستشار حسين أبو العطا مجلس الشيوخ حزب المصريين

