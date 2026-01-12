حزب المصريين: انتخاب المستشار هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب يُعزز الدور الرقابي للبرلمان

​أعرب المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن خالص تهانيه القلبية وتهاني الحزب بجميع قياداته، إلى المستشار هشام بدوي بمناسبة نيله ثقة نواب الشعب وانتخابه رئيسًا لمجلس النواب المصري.

​وقال "أبو العطا" في بيان، ​إن انتخاب المستشار هشام بدوي لهذا المنصب الرفيع يعكس تقديرًا مستحقًا لقامة قانونية وقضائية شامخة، وتتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء الوطني والنزاهة، موضحًا أن المستشار هشام بدوي رجل دولة يمتلك خبرة واسعة وحنكة قانونية تؤهله لإدارة الدفة البرلمانية بكفاءة واقتدار، بما يضمن صون الدستور وتعزيز سيادة القانون.

​وأكد رئيس حزب "المصريين"، أن مجلس النواب تحت رئاسة المستشار هشام بدوي سيكون ظهيرًا قويًا للدولة المصرية في مسيرة البناء والتنمية، ومظلة جامعة لكل الرؤى الوطنية التي تخدم مصلحة المواطن المصري وتطلعاته نحو المستقبل، موضحًا أن اختيار المستشار هشام بدوي لرئاسة البرلمان يأتي في توقيت حيوي، ويحمل عدة رسائل مهمة للمشهد السياسي المصري، أبرزها

​ترسيخ دولة القانون لأن وجود قامة قضائية على رأس السلطة التشريعية يُعزز من جودة الصياغة التشريعية ويضمن مواءمة القوانين مع الدستور والمعايير الدولية.

​ولفت إلى أن هذا الاختيار يعكس الرغبة في تعميق التكامل بين مؤسسات الدولة، حيث يمثل المستشار هشام بدوي حلقة وصل قوية بفضل خلفيته القانونية الواسعة وعلاقاته المؤسسية المتزنة.