رمضان 2026.. أحمد رمزي يستعد لأول بطولة مطلقة بمسلسل "فخر الدلتا"

يستعد الفنان الشاب أحمد رمزي لخوض أولى بطولاته المطلقة في عالم التمثيل من خلال مسلسل «فخر الدلتا»، المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2026.

والمسلسل يعد من الرهانات الشبابية لهذا الموسم، ويقدّم معالجة درامية كوميدية تمزج بين الكفاح والطموح في قالب عصري مختلف.

ويعتبر هذا العمل مرحلة مهمة في مسيرة رمزي الفنية، الذي بدأ رحلته من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في أكثر من 12 ورشة تمثيل وارتجال، إضافة إلى أكثر من 26 عرضًا مسرحيًا. كما أخرج موسمًا من برنامج الدحيح، وعمل لمدة عام في منصة Watchit ضمن فريق المحتوى الإبداعي.

ومنذ عام 2020، بدأ أحمد رمزي تقديم فيديوهاته على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم بتأليفها وإخراجها وتمثيلها بنفسه، ما ساعده على بناء قاعدة جماهيرية واسعة.

وشارك رمزي سابقًا في رمضان من خلال مسلسلي «في بيتنا روبوت» 1 و2، وظهر في السينما من خلال فيلم «رهبة» مع أحمد الفيشاوي ونسرين أمين.

ويعد مسلسل «فخر الدلتا» انطلاقة جديدة له، ليضع أحمد رمزي على رأس قائمة النجوم الشباب الواعدين في دراما رمضان 2026.

مسلسل فخر الدلتا



ينتمي مسلسل «فخر الدلتا» إلى نوعية الأعمال الدرامية المشوقة، حيث يقدم تجربة إنسانية ترتكز على تفاصيل اجتماعية مؤثرة ومواقف درامية متشابكة.

ويجسّد أحمد رمزي خلال أحداث العمل شخصية شاب يُدعى محمد صلاح فخر، طموح ويعيش في إحدى قرى الدلتا. تدور الأحداث حول رحلته الشاقة لتحقيق حلمه بالعمل في مجال الإعلانات، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه الشباب المبدع خارج العاصمة، ومحاولاتهم المستمرة لتجاوزها من أجل الوصول إلى النجاح.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم حسين فهمي، انتصار، كمال أبورية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.