توك شو

أحمد موسى يشيد بأداء قيادات البرلمان ويستعرض ملامح المرحلة التشريعية الجديدة في على مسئوليتي

خصص الإعلامي أحمد موسى جزءًا من حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، للحديث عن التطورات الأخيرة داخل مجلس النواب، حيث وجه التحية إلى رئيس المجلس السابق المستشار حنفي الجبالي، ووكيلَي المجلس في دورته الماضية، مثمنًا ما قدموه من جهود خلال المرحلة البرلمانية السابقة.

وأشاد موسى بشكل خاص بالنائب محمد أبو العينين، معتبرًا إياه أحد الرموز البرلمانية البارزة، لما بذله من عمل مكثف ودور مؤثر داخل المجلس، مؤكدًا استمراره في خدمة القضايا الوطنية ودعم مصالح الدولة المصرية والمواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، نوه الإعلامي أحمد موسى بما وصفه بـ«الخطوة التاريخية» في مسار العمل البرلماني، عقب تولي ثلاث نائبات رئاسة جلسة مجلس النواب لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري، معتبرًا ذلك مؤشرًا مهمًا على تنامي دور المرأة في الحياة السياسية وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار.

ويقدم أحمد موسى، اليوم، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، يناقش خلالها عددًا من الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي فرضت نفسها على المشهد العام خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب استعراض تفاصيل الجلسات الأولى لمجلس النواب الجديد، وما شهدته من إجراءات تنظيمية، في مقدمتها انتخاب رئيس المجلس ووكيلي النواب عبر الاقتراع.

كما تستضيف الحلقة الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، الذي يقدم قراءة تحليلية لمجريات المشهد البرلماني، ويستعرض دلالات التشكيل الجديد للمجلس، إلى جانب مناقشة التعيينات الأخيرة داخل مجلس النواب، وانعكاساتها على أداء السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة.

ويختتم البرنامج بمتابعة أحدث المستجدات السياسية التي شهدتها الساحة خلال الساعات الماضية، مع تحليل أبعادها المختلفة وتأثيرها المحتمل على مسار العمل السياسي والتشريعي في مصر.

