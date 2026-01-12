نائب: انطلاق الفصل التشريعي الثالث محطة فارقة في تاريخ الحياة النيابية

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى وحلف اليمين الدستورية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث يمثل يومًا فارقًا في تاريخ الحياة السياسية والنيابية في مصر.

وأضاف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لقاء خاص مع كريم صبري مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن المجلس الجديد يواجه تحديات كبيرة، ما يستوجب تفعيل دوره التشريعي والرقابي، خاصة بعد عملية انتخابية شهدت مشاركة واسعة وأسفرت عن تشكيل برلماني متنوع.

وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمتلك ملفات مهمة تتعلق بالإطار العام للعمل داخل البرلمان ولجانه النوعية، مؤكدًا أن البرنامج النيابي والتشريعي للتنسيقية يتسم بالثراء والتنوع.

وواصل، أن المرحلة المقبلة ستشهد ممارسة فاعلة للدورين الرقابي والتشريعي، معربًا عن تفاؤله بأن يكون البرلمان داعمًا قويًا للدولة المصرية، ومؤديًا لدوره في متابعة الأداء الحكومي والوزاري.

وأوضح عمرو درويش أن التشكيل الجديد لمجلس النواب يتميز بحالة كبيرة من التنوع، سواء من حيث التمثيل الحزبي أو المستقلين، ما يبشر بعمل نيابي مثمر وتفاعل واسع داخل المجلس.

وأشاد بتمثيل المرأة في الجلسة الإجرائية، التي ترأستها النائبة عبلة الهواري، مؤكدًا أن وجود المرأة والشباب إلى جانب الخبرات البرلمانية يعكس صورة إيجابية، ويؤشر إلى أن الفصل التشريعي الثالث سيكون قويًا وفاعلًا.