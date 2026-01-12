علي الدين هلال: الحوار الوطني ناقش تغيير النظام الانتخابي.. والأحزاب الكبرى رفضت

أكد الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي الكبير، أن أهم ما يميز مصر هو الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أنها صمام أمان وأمن المجتمع.

وقال علي الدين هلال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إنه يجب إعادة النظر في النظام الانتخابي، مؤكدًا: «أنا مع تغيير هذا النظام»، مضيفًا أن هذا الملف كان جزءًا من الحوار الوطني، ولكن الأحزاب السياسية الكبيرة رفضت هذا الأمر وتمسكت بالنظام الانتخابي الذي جرت عليه الانتخابات.

وفي سياق آخر، علق علي الدين هلال على ما يجري في أمريكا وما قام به الرئيس الأمريكي تجاه فنزويلا، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل فوضى عالمية، وأننا نعيش مرحلة تهدد العالم كله.

وأشار علي الدين هلال إلى أن الأمم المتحدة قد تنهار بسبب ما يحدث في العالم حاليًا، موضحًا أن إسرائيل أشاعت الفوضى في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، كما تتدخل في إيران، بالإضافة إلى اعتراف إسرائيل بأرض الصومال.

وأردف علي الدين هلال، أن هناك اختراقًا داخليًا في فنزويلا بالتعاون مع ترامب لتنفيذ خططه، مؤكدًا أن أمريكا اخترقت فنزويلا داخليًا، موضحًا أننا عشنا تحت وهم عالم متعدد الأقطاب، ولكن الأهم والأخطر أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تملك ناقلات وقواعد عسكرية في العديد من دول العالم.