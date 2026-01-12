علي الدين هلال: من الوارد تغيير الحكومة أو عدد من الوزراء فقط بعد انتخاب أعضاء النواب.. فيديو

أكد الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي الكبير، أن هناك عدالة ومساواة بين جميع النواب في المجلس الجديد، مشيرًا إلى أن المستشار هشام بدوي أكد أنه سيراعي المساواة بين جميع النواب، وسوف يلتزم بالقانون.

وقال علي الدين هلال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن ترشح نائب من المعارضة أمام المستشار هشام بدوي أمر مرغوب ومحمود، معقبًا.

وتابع: «عدم استخدام وتفعيل أدوات البرلمان الرقابية، وعدم استجواب المجالس السابقة لعدد من الوزراء، ظاهرة غير صحية، فالرقابة جزء أساسي من دور البرلماني».

وأشار علي الدين هلال إلى أن هناك مشاكل كثيرة مثل المرتبات والمعاشات والأسعار والتضخم، كلها أمور تهمل المواطن، ويجب على البرلمان العمل عليها.

وأردف هلال أن البرلمان الحالي هو إتمام لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الدولة ملزمة بتحقيق أهداف الخطة الموضوعة في 2030، لذا يجب على البرلمان بحث أهداف كل وزارة في الخطة والمعوقات التي تواجهها.

وأشار هلال إلى أن مجلس النواب لابد أن يقوم بالإجراءات بسؤال الحكومة عن خطتها لـ2030، موضحًا أنه جرت العادة مع انتخاب كل برلمان جديد أن يتم تشكيل حكومة جديدة، مردفًا: «يمكن تغيير الحقبة الوزارية كلها أو تغيير عدد معين من الوزراء».

واكمل: «الرئيس السيسي طلب من كل أجهزة الدولة تقارير عن أداء الحكومة كلها، وفي حالة استمرار الدكتور مصطفى مدبولي أو اختيار رئيس جديد للحكومة، عليه أن يتوجه للبرلمان ويعرض بيانه، ومجلس النواب يناقش بيان الحكومة ويعد تقريره».