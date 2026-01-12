وفاء زوجة تلحق بزوجها بعد وفاته بـ4 أيام بالمحمودية في البحيرة

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، عقب نبأ وفاة فاتن شلبي زوجة الراحل علي فضل الله، بمحطة محولات المحمودية، والتى توفيت اليوم الاثنين، بعد وفاة زوجها بأربعة أيام.

ونعى عدد كبير من أهالي مدينة المحمودية على مواقع التواصل الاجتماعي الراحلة التي لحقت بزوجها بعد وفاته بأربعة أيام، وهي أم لثلاثة أبناء وهم: عبده وإيهاب وعمر، مطالبين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أبنائهم وذويها.

وفي وقت سابق ودع أهالي مدينة المحمودية الزوج على فضل الله، الذي توفي قبل أربعة أيام، وقال الأهالي عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن الزوج الذي كان يتمتع بالسيرة الطيبة الحسنة، والذي توفي فجأة وكانت وفاته صدمة للجميع، ثم لحقته زوجته حزنًا على رحيله.