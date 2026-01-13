قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 آلاف صيدلية.. شعبة الأدوية تكشف موعد تطبيق منظومة التتبع الدوائي
ارتفاع كبير.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن
الأرصاد تحذر من طقس متقلب: شبورة كثيفة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة
الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط
حاول البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال
هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام
بيجو تقدم سيارتها 408 فاستباك الجديدة.. صور
دعاء الفجر لتسهيل الامتحان للأولاد.. بـ7 كلمات يفتح الله عليهم بالإجابات
آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
محطة "تحيا مصر 1" بدمياط: أوناش عملاقة وتقنيات ذكية لخدمة التجارة العالمية| صور
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن منظومة التتبع الدوائي تُعد من الملفات التي أُثير حولها نقاش واسع خلال السنوات الماضية، مشددًا على وجود إصرار واضح من جانب نقابة الصيادلة على تطبيق هذه المنظومة باعتبارها خطوة محورية لضبط سوق الدواء.

وأوضح على عوف، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التطبيق الرسمي لمنظومة التتبع الدوائي سيبدأ اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، على أن يتم البدء بالأدوية المستوردة في المرحلة الأولى، ثم تتوسع المنظومة لاحقًا لتشمل جميع الأدوية المحلية بدءًا من 1 أغسطس.

وأشار على عوف، إلى أنه جرى اليوم الإعلان عن بدء تجارب مبدئية محدودة للمنظومة داخل نحو 3000 صيدلية، في إطار تجربة عملية تهدف إلى رصد المشكلات الفنية والتشغيلية والعمل على تلافيها قبل التعميم الكامل وهي خطوة إيجابية ومهمة، موضحًا أن مشكلة الدواء المغشوش ليست محلية فقط، بل تُعد أزمة عالمية.

وشدد على عوف، على أن الدولة المصرية تعمل على تقليل هذه الظاهرة من خلال تطبيق منظومة التتبع الدوائي إلى جانب مجموعة من الضوابط والإجراءات الرقابية.

