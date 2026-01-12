قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
أخبار التوك شو| رسالة عاجلة من لميس الحديدي.. وطلب لـ أحمد موسى على الهواء.. وتحذيرات الأرصاد
وزير الإنتاج الحربي: جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا على رأس أولوياتنا
قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر
الإسعاف نقلت شيرين فين؟.. تامر أمين يكشف المستور عن حالة شيرين ومنير وهاني شاكر
نوة الفيضة الكبرى.. هطول أمطار غزيرة على مدن وقرى كفر الشيخ| شاهد
ليفربول يكتسح بارنسلي برباعية ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي
«أونلاين».. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 مجانًا
السيد القصير: مجلس النواب الحالي نموذج متنوع يعكس توجهات الجمهورية الجديدة
بسبب طريقة التعامل.. تفاصيل تقدم سلوى عثمان بشكوى ضد مخرجة أب ولكن
نتنياهو يطلب إنهاء جلسة محاكمته بتهم الفساد مبكرا بعد تلقيه ظرفا مغلقا
بالقانون.. إجازة وضع مدفوعة للأم العاملة وضوابط صارمة للتبليغ وعقوبات رادعة للمخالفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الشرق الأوسط على حافة الانفجار.. خسائر إيران وتفاهمات القوى الكبرى تفتح باب المواجهة الشاملة

إيران
إيران

في لحظة إقليمية بالغة التعقيد، يعود الشرق الأوسط مجددًا إلى واجهة الاحتمالات المفتوحة على التصعيد، وسط تآكل واضح لمسارات التهدئة وتراجع فرص الحلول الدبلوماسية، في ظل احتدام المواجهة غير المباشرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. 

وفي خضم هذا المشهد المضطرب، تتكبد طهران خسائر متلاحقة في دوائر نفوذها الإقليمية، سواء على مستوى الأذرع العسكرية أو في نطاق الحضور السياسي، بالتوازي مع تفاهمات دولية وإقليمية آخذة في التشكل، تعيد رسم خرائط النفوذ والتحالفات في المنطقة، وتطرح معادلات جديدة تتجاوز منطق الصراع التقليدي. 

تفاهمات تلوح بإعادة ضبط الإيقاع الإقليمي، لكنها في الوقت ذاته تحمل في طياتها بذور انفجار محتمل، في حال فشل الأطراف في احتواء التصعيد أو إساءة تقدير كلفة المواجهة.

وبين ضغوط أمريكية متصاعدة، وتحركات إسرائيلية تتسم بجرأة غير مسبوقة، ومناورات إيرانية تسعى للحفاظ على خطوط الردع ومنع تآكل مكانتها الإقليمية، يبرز التساؤل الأهم: هل تقف المنطقة على أعتاب مواجهة شاملة قد تعيد تشكيل الشرق الأوسط سياسيًا وأمنيًا، أم أن سقف التصعيد سيظل مضبوطًا عند حدود الحرب غير المباشرة؟.

خبير سياسي: خسائر إيران الإقليمية تسرع سيناريو المواجهة مع أمريكا وإسرائيل

قال الدكتور عبدالله نعمة، أستاذ العلاقات الدولية والباحث والخبير الاستراتيجي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن منطقة الشرق الأوسط تشهد خلال الفترة الحالية تصعيدًا غير مسبوق في التوترات بين إيران من جهة، وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في ظل أزمة إقليمية تتجه نحو مزيد من التعقيد.

وأوضح نعمة أن ملف غزة، بعد التفاهمات والاتفاقات التي جرت مؤخرًا، وعلى رأسها ما يعرف باتفاق شرم الشيخ، أسهم في تخفيف حدة الصدام المباشر بين الفلسطينيين وإسرائيل، الأمر الذي أفقد إيران أحد أبرز مبررات تصعيدها السياسي والعسكري ضد تل أبيب، ودفعها إلى رفع سقف العداء المباشر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشار إلى أن إيران تكبدت خلال الفترة الماضية خسائر استراتيجية واضحة في عدد من ساحات نفوذها الإقليمية، لافتًا إلى أن حزب الله في لبنان تعرض لضربات أثرت على بنيته وعلى بيئته الحاضنة، بالتزامن مع تراجع الدور الإيراني في اليمن بعد النجاحات العسكرية السعودية الأخيرة، وانسحاب الإمارات من المشهد هناك، ما شكل ضربة مباشرة للحوثيين والداعمين لهم.

وأضاف أن التطورات في السودان كشفت أيضًا عن تحولات مهمة في موازين القوى، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا إقليميًا بين مصر والسعودية وتركيا ساهم في إنهاء نفوذ قوى مدعومة إماراتيًا، وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في خريطة التحالفات داخل المنطقة.

الهلال الشيعي في مرحلة انحسار والنفوذ الإيراني يتآكل

وأكد نعمة أن ما يجري يعكس وجود تفاهمات غير معلنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي والرئيس التركي، لإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط، معتبرًا أن ما يعرف بـ"الهلال الشيعي" بات في مرحلة الانحسار، وأن النفوذ الإيراني يشهد تراجعًا ملحوظًا في معظم ساحات المنطقة.

وفيما يتعلق بالملف النووي، أوضح أن المفاوضات بين واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود منذ أكثر من 30 شهرًا، وهو ما انعكس سلبًا على حلفاء إيران في عدد من الدول العربية، من العراق ولبنان إلى سوريا وغزة واليمن، مشددًا على أن هذا الانسداد السياسي يفتح المجال أمام خيارات أكثر خطورة.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تسعى للسيطرة على مصادر الطاقة في المنطقة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي يعتبر النفط الإيراني والفنزويلي جزءًا من مشروع استراتيجي أوسع، يهدف إلى الضغط على الصين وروسيا ومنع تمددهما في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هذا التوجه يحظى بقبول أوروبي واضح.

وحذر نعمة من أن احتمالات إنهاء النظام الإيراني باتت مطروحة بقوة، في ظل الضغوط الداخلية المتمثلة في الاحتجاجات الشعبية، والضغوط الخارجية السياسية والعسكرية، مؤكدًا أن السياسات الإيرانية الخاطئة في الإقليم أسهمت في تعزيز هذا السيناريو.

وأشار إلى أن المنطقة وصلت إلى مفترق طرق حاسم، فإما أن تدخل إيران في مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، أو تخضع لشروطهما السياسية، موضحًا أنه في حال اندلاع الحرب، فإن لبنان قد يكون إحدى ساحاتها المحتملة، سواء عبر تصعيد من الجنوب أو من خلال استهداف مباشر لحزب الله.

تراجع الدبلوماسية وارتفاع احتمالات الحرب في الأيام المقبلة

واختتم الخبير الاستراتيجي تصريحاته بالتأكيد على أن الجهود الدبلوماسية ما زالت تُبذل لتجنيب لبنان ويلات أي مواجهة عسكرية، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بأن المسار الدبلوماسي يضيق بشكل متسارع، في ظل التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران، محذرًا من أن أي شرارة صغيرة قد تشعل حربًا واسعة في المنطقة خلال الأيام المقبلة.
 

إيران الولايات المتحدة الأمريكية المواجهة بين إيران والولايات المتحدة إسرائيل الإحتجاجات في إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

الطقس في مصر

ليلة ممطرة .. استمرار تدفق السحب الرعدية على السواحل وتصل القاهرة صباحا

الأنبا يوأنس مطران أسيوط

نادي قضاة مجلس الدولة يهنئ مطران أسيوط بعيد الميلاد | صور

جامعة العاصمة

جامعة العاصمة تستضيف وفد مشروع الماجستير الدولي في التكنولوجيا المالية

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد