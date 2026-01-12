قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
توك شو

مصدقينك من غير حلفان| النائبة ريهام أبو الحسن تخطف الأنظار خلال أداء القسم

النائبة ريهام أبو الحسن
النائبة ريهام أبو الحسن
عادل نصار

حالة من الاهتمام واسع النطاق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، ظهر هذا الأمر بعد تداول مقطع فيديو من فعاليات الجلسة الأولى من مجلس النواب اليوم الأحد، التي تضمنت لحظة أداء القسم للنائبة ريهام أبو الحسن، التي حصدت إعجاب الجمهور بسبب رقتها وجمالها.

وكانت النائبة ريهام أبو الحسن، قد تصدرت اهتمامات جمهور السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بعد لقطة أدائها للقسم من جلسة مجلس النواب اليوم، حيث أثنى الجمهور على جمالها، وأدائها الرقيق خلال نطقها لليمين الدستوري، كذلك أثارت الفضول لمعرفة أبرز المعلومات عنها.

أبرز المعلومات عن النائبة ريهام أبو الحسن

ريهام أبو الحسن مرشحة عن القائمة الوطنية لحزب مستقبل وطن، لقائمة الجيزة والصعيد، بمجلس النواب وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:

تعمل كطبيبة صيدلانية خريجة الجامعة الألمانية بالقاهرة، وهي ابنة قرية القلعة بمركز قفط بمحافظة قنا.
تشتغل كخبيرة دوائية في مستشفى نسائم.
ابنة النائب السابق أبو الحسن رمضاني الخولي ورجل الأعمال الشهير.
تعمل لإعلاء صوت المرأة في كل ميادين الحياة الاجتماعية خلال وجودها بمجلس النواب.
 

ريهام أبو الحسن مجلس النواب حسناء مجلس الشعب مجلس الشعب

