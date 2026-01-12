مصدقينك من غير حلفان| النائبة ريهام أبو الحسن تخطف الأنظار خلال أداء القسم

حالة من الاهتمام واسع النطاق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، ظهر هذا الأمر بعد تداول مقطع فيديو من فعاليات الجلسة الأولى من مجلس النواب اليوم الأحد، التي تضمنت لحظة أداء القسم للنائبة ريهام أبو الحسن، التي حصدت إعجاب الجمهور بسبب رقتها وجمالها.

وكانت النائبة ريهام أبو الحسن، قد تصدرت اهتمامات جمهور السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بعد لقطة أدائها للقسم من جلسة مجلس النواب اليوم، حيث أثنى الجمهور على جمالها، وأدائها الرقيق خلال نطقها لليمين الدستوري، كذلك أثارت الفضول لمعرفة أبرز المعلومات عنها.

أبرز المعلومات عن النائبة ريهام أبو الحسن

ريهام أبو الحسن مرشحة عن القائمة الوطنية لحزب مستقبل وطن، لقائمة الجيزة والصعيد، بمجلس النواب وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:

تعمل كطبيبة صيدلانية خريجة الجامعة الألمانية بالقاهرة، وهي ابنة قرية القلعة بمركز قفط بمحافظة قنا.

تشتغل كخبيرة دوائية في مستشفى نسائم.

ابنة النائب السابق أبو الحسن رمضاني الخولي ورجل الأعمال الشهير.

تعمل لإعلاء صوت المرأة في كل ميادين الحياة الاجتماعية خلال وجودها بمجلس النواب.

