وفد السفارة البريطانية يتفقد مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش

تفقد وفد من السفارة البريطانية بالقاهرة، ومحافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، مخازن المساعدات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش .

واستعرض المحافظ منظومة العمل داخل المخازن ،خلال الزيارة اليوم الاثنين، وآليات استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى قطاع غزة، ودور الهلال الأحمر المصري في تنسيق الجهود الإنسانية بالتعاون مع الجهات المعنية .

كما اطّلع الوفد على الإمكانيات اللوجستية المتوفرة، وسلاسل الإمداد المتبعة؛ لضمان سرعة تجهيز المساعدات ونقلها، إلى جانب الجهود التي تبذلها فرق المتطوعين في تنظيم وتعبئة المساعدات وفقًا للمعايير الإنسانية المعتمدة .

كما استعرض المحافظ آلية استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، وذلك عن طريق مطار العريش الدولي وميناء العريش البحري والطرق البرية، وتخزينها بالمخازن الخاصة بالهلال الأحمر المصري، وتكويدها وإعادة إرسالها إلى قطاع غزة .

وفي ختام الزيارة، وجّه وفد السفارة البريطانية الشكر والتقدير لكافة العاملين والمتطوعين بالهلال الأحمر المصري، مثمّنين جهودهم الكبيرة في إيصال المساعدات الإنسانية ودورهم الفاعل في دعم الأشقاء الفلسطينيين .

