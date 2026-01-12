قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع

ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
ملك ريان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكشف هذا الأسبوع عن أسماء أعضاء “مجلس السلام” المكلف بإدارة خطة إعادة إعمار قطاع غزة والمدعوم من قبل واشنطن ضمن مرحلة جديدة من جهود إعادة الإعمار بعد الحرب. 

وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين، يتألف المجلس في معظمه من شخصيات سياسية دولية ورؤساء حكومات، ويرأسه ترامب شخصياً، ويهدف إلى تنفيذ خطة السلام الأمريكية المكونة من 20 بنداً، والتي ساعدت في تحقيق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2025 وإرساء خطوات أولية لعملية السلام في القطاع.

 من المقرر أن يشمل دور المجلس الإشراف على المساهمة في تشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية في غزة ونشر قوة استقرار دولية وتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار، كما أنه من المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعه الأول على هامش فعاليات منتدى دافوس خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، بحسب تصريحات قادة في مؤسسة “الأمريكيون من أجل السلام العالمي”.

 وحتى الآن لم تُكشف جميع أسماء الأعضاء، باستثناء الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف المرشح لمنصب المدير التنفيذي للمجلس، وسط تقارير عن انسحاب مرشحين آخرين بسبب اعتراضات دولية.

 وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه الضغط السياسي من قادة المنطقة حول تسريع جهود إعادة الإعمار وتحقيق استقرار الوضع في غزة بعد سنوات من النزاع، وسط استمرار التحديات السياسية والميدانية في القطاع.

اعضاء المجلس دونالد ترامب ترامب غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

ترشيحاتنا

المستشار هشام بدوي

وزير الأوقاف يهنئ المستشار هشام بدوي برئاسة مجلس النواب

أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الأوقاف تواصل أنشطة الدورة التدريبية لأئمة وقضاة من الفلبين

الصلاة

ما حكم من يؤخر الصلاة عن وقتها؟.. عالم بالأوقاف يجيب

بالصور

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

فيديو

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد