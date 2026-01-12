ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكشف هذا الأسبوع عن أسماء أعضاء “مجلس السلام” المكلف بإدارة خطة إعادة إعمار قطاع غزة والمدعوم من قبل واشنطن ضمن مرحلة جديدة من جهود إعادة الإعمار بعد الحرب.

وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين، يتألف المجلس في معظمه من شخصيات سياسية دولية ورؤساء حكومات، ويرأسه ترامب شخصياً، ويهدف إلى تنفيذ خطة السلام الأمريكية المكونة من 20 بنداً، والتي ساعدت في تحقيق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2025 وإرساء خطوات أولية لعملية السلام في القطاع.

من المقرر أن يشمل دور المجلس الإشراف على المساهمة في تشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية في غزة ونشر قوة استقرار دولية وتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار، كما أنه من المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعه الأول على هامش فعاليات منتدى دافوس خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، بحسب تصريحات قادة في مؤسسة “الأمريكيون من أجل السلام العالمي”.

وحتى الآن لم تُكشف جميع أسماء الأعضاء، باستثناء الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف المرشح لمنصب المدير التنفيذي للمجلس، وسط تقارير عن انسحاب مرشحين آخرين بسبب اعتراضات دولية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه الضغط السياسي من قادة المنطقة حول تسريع جهود إعادة الإعمار وتحقيق استقرار الوضع في غزة بعد سنوات من النزاع، وسط استمرار التحديات السياسية والميدانية في القطاع.