قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
منتخب السنغال يستفز مصر قبل موقعة نصف نهائي أمم أفريقيا
منخفض جوي يضرب البلاد.. رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أول رد من الصين على القرار الأمريكي بشأن إيران
شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال
بعد الأحداث الأخيرة .. وصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت
اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا
تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026
فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب
وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية
30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رحلا معًا في أيام قليلة.. حكاية وفاء نادرة تهز المحمودية بعد وفاة زوجة حزنًا على فراق زوجها

الزوجة فاتن شلبي وزوجها علي فضل الله
الزوجة فاتن شلبي وزوجها علي فضل الله
رنا أشرف

في واقعة إنسانية مؤثرة، خيم الحزن والأسى على مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، عقب وفاة زوجة بعد أربعة أيام فقط من رحيل زوجها، في حادثة هزت مشاعر الأهالي وأثارت حالة واسعة من التعاطف والحزن داخل المدينة. 

الواقعة، التي وقعت خلال فترة زمنية قصيرة، تحولت إلى حديث الشارع بين المواطنين، لما حملته من دلالات إنسانية مؤلمة أعادت إلى الأذهان معاني الحب والوفاء التي باتت نادرة في ظل تسارع وتيرة الحياة وضغوطها اليومية.

وبحسب روايات الأهالي، لم تتحمل الزوجة صدمة فراق شريك حياتها، لتلحق به بعد أيام قليلة من وفاته، وسط حالة من الصدمة والحزن بين أسرتها ومعارفها.

 وسادت أجواء من الأسى بين أهالي المحمودية، الذين عبروا عن تأثرهم الشديد بالواقعة، معتبرين أنها تجسد نموذجًا نادرًا للارتباط الإنساني العميق بين الزوجين.

واقعة إنسانية مؤثرة.. وفاة زوجة حزنًا على رحيل زوجها في المحمودية

خيم الحزن على أهالي مركز ومدينة المحمودية عقب وفاة السيدة فاتن شلبي، زوجة الراحل علي فضل الله، بعد أيام قليلة من رحيله المفاجئ. 

وكانت المدينة قد ودعت الزوج الراحل، المعروف بين الأهالي بحسن سيرته وطيب أخلاقه، في وفاة شكلت صدمة كبيرة للجميع، قبل أن تلحق به زوجته غير قادرة على تحمل ألم الفراق.

حكاية وفاء نادرة

رحيل الزوجة بعد أيام من وفاة شريك حياتها لم يكن مجرد واقعة عابرة، بل جسد مثالًا نادرًا للحب والوفاء، حيث رأى الأهالي أن الحزن الشديد على فراق الزوج كان سببًا مباشرًا في تدهور حالتها الصحية، لتنتهي القصة بلقاء الزوجين في الآخرة، بعد رحلة طويلة من الود والترابط.

تفاعل الأهالي ومواقع التواصل

ونعى أهالي المحمودية الفقيدة بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله عز وجل أن يتغمدها وزوجها بواسع رحمته، مؤكدين أن ما حدث يعكس أسمى معاني الوفاء والإخلاص، وأن هذه الواقعة ستظل عالقة في الذاكرة كدرس إنساني عميق.

شقيق الزوج ينعى الراحلة عبر "فيسبوك":لم تحتمل فراق أخي فلحقت به بعد أيام

قال وائل عرفة شقيق الزوج على صفحته الشخصية على الفيسبوك 

#ام_عبده_زوجه_المرحوم_علي_فضل_الله_في_ذمه_الله
 قدر الله نافذ، لكن القلوب مكسورة والحزن كبير(( أم عبده مدام فاتن شلبي ))
زوجة أخي وصديقي الغالي المرحوم علي فضل الله  
ما لحقتش حتى تبكيه بكاءً كاملاً...  بعد 4 أيام فقط لحقت بيه! 
كأن روحها معلقة بيه لدرجة إنها ما قدرتش تكمل الحياه من غيره…  
وكأن حبهم كان أعمق من الزمان والمكان حب خالص، صادق نادر.
مش بنعترض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى 
لكن الوجع أكبر من الكلام 
وربنا أحن من الكل على أولادهم 
عبده علي فضل 
وإيهاب علي فضل 
وعمر علي فضل 
اللي فقدوا الأب والأم في أيام قليلة  وقلوبهم لسه صغيرة على الوجع ده.

اللهم اجبر كسر قلوبهم وكن لهم نعم العوض والسند،  
وارحم أم عبده وأبو عبده واجمعهم في الفردوس الأعلى.
وربنا يجعلها اسعد الليالي عليكم.
 
اللهم اربط على قلوب أبنائهم واملأ حياتهم بنور من عندك.  
إنا لله وإنا إليه راجعون 

مشهد الوداع الأخير

وفي جنازة مهيبة، ودع أهالي مركز ومدينة المحمودية الزوجة الراحلة، وسط حالة من الحزن الشديد، داعين الله أن يربط على قلوب أبنائهما وذويهما، وأن يجعل مثواهما الجنة، في مشهد إنساني مؤثر يعكس عمق الروابط الأسرية والمشاعر النبيلة.

وفاة زوجة تلحق بزوجها الراحل زوجة تلحق بزوجها بعد 4 ايام من وفاته وفاة زوجة المحمودية محافظة البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

النائبة ريهام أبو الحسن

مصدقينك من غير حلفان| النائبة ريهام أبو الحسن تخطف الأنظار خلال أداء القسم

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

ترشيحاتنا

محمد سعد

محمد سعد ينتهي من تصوير فيلم عيلة دياب عالباب

مديحة كامل

فى ذكراها.. قصة رفض مديحة كامل استكمال آخر أفلامها والتوبة إلى الله

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

بالصور

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد