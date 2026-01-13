قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واقعة إنسانية مؤثرة.. وفاة زوجة حزنًا على رحيل زوجها في المحمودية

الزوجة فاتن شلبي وزوجها علي فضل الله
الزوجة فاتن شلبي وزوجها علي فضل الله
رنا أشرف

في زمنٍ باتت فيه مشاعر الحب والوفاء نادرة، أعادت واقعة إنسانية مؤثرة بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة التذكير بأسمى المعاني الإنسانية، بعدما رحلت زوجة حزنًا على فراق زوجها بعد أربعة أيام فقط من وفاته، في مشهد هز القلوب قبل العيون، وألقى بظلالٍ كثيفة من الحزن والأسى على أهالي المدينة.

تفاصيل الواقعة

خيم الحزن على أهالي مركز ومدينة المحمودية عقب وفاة السيدة فاتن شلبي، زوجة الراحل علي فضل الله، بعد أيام قليلة من رحيله المفاجئ. 

وكانت المدينة قد ودعت الزوج الراحل، المعروف بين الأهالي بحسن سيرته وطيب أخلاقه، في وفاة شكلت صدمة كبيرة للجميع، قبل أن تلحق به زوجته غير قادرة على تحمل ألم الفراق.

حكاية وفاء نادرة

رحيل الزوجة بعد أيام من وفاة شريك حياتها لم يكن مجرد واقعة عابرة، بل جسد مثالًا نادرًا للحب والوفاء، حيث رأى الأهالي أن الحزن الشديد على فراق الزوج كان سببًا مباشرًا في تدهور حالتها الصحية، لتنتهي القصة بلقاء الزوجين في الآخرة، بعد رحلة طويلة من الود والترابط.

تفاعل الأهالي ومواقع التواصل

ونعى أهالي المحمودية الفقيدة بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله عز وجل أن يتغمدها وزوجها بواسع رحمته، مؤكدين أن ما حدث يعكس أسمى معاني الوفاء والإخلاص، وأن هذه الواقعة ستظل عالقة في الذاكرة كدرس إنساني عميق.

مشهد الوداع الأخير

وفي جنازة مهيبة، ودع أهالي مركز ومدينة المحمودية الزوجة الراحلة، وسط حالة من الحزن الشديد، داعين الله أن يربط على قلوب أبنائهما وذويهما، وأن يجعل مثواهما الجنة، في مشهد إنساني مؤثر يعكس عمق الروابط الأسرية والمشاعر النبيلة.

وفاة زوجة حزناً على وفاة زوجها محافظة البحيرة وفاء زوجة زوجة تلحق بزوجها المحمودية

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

