أشرف صبحي يعلن اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026
بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك
قناع أوسيمين .. من إصابة خطيرة إلى رمز مميز للتحدي والإصرار
موعد اختبارات التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووي
في 10 سنوات.. كيف وفرت الدولة "سكن كريم" لـ 4 ملايين مواطن ؟
محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها
«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو
بعد 21 سنة غياب .. محمد فؤاد يكشف تفاصيل قلبه في نيويورك
تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
باحث سياسي : أمريكا محتمل تنفذ عمليات عسكرية لتصفية شخصيات إيرانية
هل يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
3 أيام متواصلة .. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر خلال يناير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 14 يناير 2026: جدول أعمال مزدحم

برج الحمل
برج الحمل
حياة عبد العزيز

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 14 يناير 2026

تعامل مع مشاكل العلاقات بنضج، ستكون منتجًا على الصعيد المهني، تجنب الدخول في جدالات رسمية، ستتمتع بصحة جيدة طوال اليوم. لن تواجه أي مشاكل مالية كبيرة.

توقعات برج الحمل صحيا 

 تغييرات بسيطة في روتين نومك الليلة، مثل إطفاء الشاشات مبكرًا، ستحسن نومك وتجعل غدًا يومًا أكثر إشراقًا وهدوءًا، العناية المنتظمة والبسيطة الآن تحمي طاقتك وتُحسّن صحتك تدريجيًا مع مرور الوقت، ولا تنسَ الفحوصات الدورية.

توقعات برج الحمل عاطفيا 

يُعدّ النصف الثاني من اليوم بالغ الأهمية للعشاق الجدد، حيث يُمكنك التفكير في أفكار لتطوير العلاقة، يُمكنك مناقشة علاقتك مع والديك للحصول على موافقتهم أما المتزوجون، فعليهم الحذر من السماح لأي طرف ثالث بالتدخل في شؤون العلاقة، كما يُمكنك أيضًا التقدم لخطبة من تُعجب به في النصف الأول من اليوم.. 

برج الحمل اليوم مهنيا

 وسيكون لدى العاملين في مجالات الرعاية الصحية والقانون والنقل والإعلام والسيارات والمبيعات والأوساط الأكاديمية جدول أعمال مزدحم، وسيحتاج العاملون في قطاعي التجارة والمصارف إلى مزيد من اللباقة في التعامل مع العملاء. 

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

سترث بعض النساء جزءًا من العقار، سيقدم بعض الأشخاص مساعدة مالية لصديق محتاج، كما يُعدّ النصف الثاني من اليوم مناسبًا للتبرع للأعمال الخيرية.

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

