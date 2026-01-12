قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي
إصابة 3 أشخاص في انفجار طرد بريدي داخل مجمع سكني بإسطنبول
خضوع نجم ليفربول لجراحة عاجلة.. تفاصيل
عمرو أديب: يجب أن يعود الدور المهم لمجلس النواب في مراقبة الحكومة
أحمد حسن يتصدر قائمة هدافي الأدوار الإقصائية في تاريخ أمم إفريقيا
محكمة النقض تؤيد أحكام السجن بحق 7 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق
أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 16 في تاريخه
القوانين تحاج إلى إعادة نظر.. زياد بهاء الدين يعلق على الانتخابات البرلمانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 12 يناير 2026: تحلَّ بالإيجابية

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 12 يناير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 12 يناير 2026

كن حساساً في علاقتك وشارك مشاعرك دون حواجز أداؤك الرسمي، إلى جانب وضعك المالي وصحتك، ممتاز اليوم أيضاً

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

حلّ مشاكلك العاطفية اليوم، تحلّ بالإيجابية، فهذا يحلّ معظم المشاكل. اليوم مناسب لمفاجأة حبيبك بالهدايا بعض الفتيات سينجحن في الحصول على دعم.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

إذا كنت تعاني من الأرق، قلل من استخدام الشاشات قبل النوم واقرأ كتابًا هادئًا، ستساعدك العادات الصغيرة المنتظمة الآن على الحفاظ على توازن طاقتك طوال الأسبوع وستجعلك تبتسم أكثر.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

سيسافر بعض المهنيين إلى مكاتب العملاء، بينما سيحتاج موظفو المبيعات والتسويق إلى العمل لساعات إضافية، أما العاملون في مجال الآلات والسيارات، فسيحتاجون إلى تطوير مهاراتهم التقنية.

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة

سيحقق رجال الأعمال نجاحاً اليوم، إذ ستتوفر تمويلات من الخارج، مما سيعزز فرص توسع أعمالهم، اليوم مناسب لحل أي مشكلة مالية مع أحد إخوتك.

برج السرطان السرطان توقعات برج السرطان حظك اليوم السرطان وتوقعات الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

جوجل

جوجل تعمل على إعادة تشكيل تجربة Gmail عبر دمج نماذج Gemini للذكاء الاصطناعي

Poco M8 Pro

بوكو تطلق هواتف 8Pro و Poco M8 في السوق البريطاني مع خصومات “الطيور المبكرة”

Galaxy S26 

إطلاق سلسلة Galaxy S26 رسميًا 11 مارس

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد