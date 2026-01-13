قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب 130 ألف جنيه.. خالد الصاوي يحجز على أموال ممدوح شاهين.. ورد قوي من المنتج "القصة الكاملة"
100 طفل شهيد| الاحتلال يقتل رضع غزةبردًا.. ومزيد من الضحايا خلال أيام
كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنوب سيناء.. الانضباط ومنع التليفون المحمول يسود لجان الامتحانات بالطور

مدير المديرية خلال تفقده اللجان
مدير المديرية خلال تفقده اللجان
ايمن محمد

تفقد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء 13 يناير، لجان امتحانات النقل بعدد من مدارس العاصمة طور سيناء، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء اختباراتهم في هدوء ويسر.

وخلال جولته، وجّه مدير المديرية بضرورة توفير أقصى درجات الهدوء والانضباط داخل اللجان، مع التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا، حتى وإن كانت مغلقة، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، إلى جانب الالتزام بالحضور بالزي المدرسي.

وشملت الجولة التفقدية مدرستي الشروق للتعليم الأساسي والمروة المتميزة للغات، حيث تابع سير اللجان، ومدى التزام الطلاب والملاحظين بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، كما اطمأن على انتظام أعمال التصحيح والرصد وفقًا للتعليمات المقررة.

وأكد  عادل عتلم أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء مستعدة بالكامل لعقد امتحانات تتسم بالنزاهة والعدالة، مشددًا على تطبيق القواعد المنظمة بحزم دون تهاون، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

وأوضح أن طلاب النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية أدوا اليوم امتحان مادة العلوم، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في الفترة الصباحية، في حين يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات في الفترة المسائية في مادتي الرياضيات البحتة والعامة.

وفي ختام جولته، شدد مدير المديرية على ضرورة تواجد الزائرات الصحيات والملاحظين داخل اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، والالتزام الكامل بأعمال المراقبة والتصحيح طبقًا للتعليمات، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تطرأ.

جنوب سيناء تعليم الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادشة للحياء| شاهد

أرشيفية

نهاية مرعبة.. مصرع عاطل أثناء محاولة سرقة كابلات كهرباء بالعجوزة

المتهمين

رفضت تتسول معاه.. ضبط شخص تعدى على زوجته بالضرب فى الشارع

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد