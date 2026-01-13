جنوب سيناء.. الانضباط ومنع التليفون المحمول يسود لجان الامتحانات بالطور

تفقد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء 13 يناير، لجان امتحانات النقل بعدد من مدارس العاصمة طور سيناء، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء اختباراتهم في هدوء ويسر.

وخلال جولته، وجّه مدير المديرية بضرورة توفير أقصى درجات الهدوء والانضباط داخل اللجان، مع التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا، حتى وإن كانت مغلقة، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، إلى جانب الالتزام بالحضور بالزي المدرسي.

وشملت الجولة التفقدية مدرستي الشروق للتعليم الأساسي والمروة المتميزة للغات، حيث تابع سير اللجان، ومدى التزام الطلاب والملاحظين بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، كما اطمأن على انتظام أعمال التصحيح والرصد وفقًا للتعليمات المقررة.

وأكد عادل عتلم أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء مستعدة بالكامل لعقد امتحانات تتسم بالنزاهة والعدالة، مشددًا على تطبيق القواعد المنظمة بحزم دون تهاون، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

وأوضح أن طلاب النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية أدوا اليوم امتحان مادة العلوم، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في الفترة الصباحية، في حين يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات في الفترة المسائية في مادتي الرياضيات البحتة والعامة.

وفي ختام جولته، شدد مدير المديرية على ضرورة تواجد الزائرات الصحيات والملاحظين داخل اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، والالتزام الكامل بأعمال المراقبة والتصحيح طبقًا للتعليمات، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تطرأ.