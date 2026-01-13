ماجد المصري ينشر صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد «أولاد الراعي»

شارك الفنان ماجد المصري متابعيه صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "أولاد الراعي"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر ماجد المصري الصورة، وظهر خلالها وهو يحمل مسدسًا داخل لوكيشن التصوير.

وكتب ماجد المصرى على الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”: "مسلسل (أولاد الراعي) إن شاء الله رمضان 2026.. إن شاء الله يعجبكم".

يضم فريق عمل مسلسل «أولاد الراعي» كوكبة من النجوم، في مقدمتهم خالد الصاوي، أحمد عيد، ماجد المصري، إيهاب فهمي، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، الفنانة القديرة فادية عبد الغني، وإيناس كامل.

المسلسل من إنتاج شركة فنون مصر، قصة ريمون مقار، وسيناريو وحوار كل من مينا بباوي، محمود شكري، خالد شكري، وطه زغلول، ومن إخراج محمود كامل.



