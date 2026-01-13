أبو الغيط يبحث مع المبعوث الأممي للسودان جهود إحلال السلام وإنهاء الحرب

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء 13 يناير، رمضان العمامرة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، حيث بحثا آخر التطورات في الأوضاع السودانية والجهود الرامية لإحلال السلام في البلاد.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن المبعوث الأممي استعرض مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، بهدف وقف الحرب وإنقاذ الشعب السوداني من الوضع الإنساني المتفاقم وأزمة الغذاء الخانقة.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق كذلك إلى الاجتماع التشاوري لتنسيق جهود ومبادرات السلام في السودان، المقرر عقده غداً الأربعاء في القاهرة، برعاية وزارة الخارجية المصرية. وثمّن العمامرة أهمية هذه الاجتماعات التي كانت الجامعة العربية قد أطلقتها في يوليو 2024 لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية تجاه الأزمة السودانية.

وشدد الأمين العام في اللقاء على الثوابت التي يقوم عليها موقف جامعة الدول العربية من الأزمة السودانية، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وسيادتها وسلامة أراضيها وصون مؤسسات الدولة الوطنية السودانية، ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية السودانية، بالإضافة إلى دعم إطلاق حوار وطني سوداني جامع وشامل.