عاوزين ندافع عن هيبتنا.. إبراهيم فايق يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل مواجهة السنغال

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي حقيقة الفيديو المتداول للاعبي السنغال وهو يقوم بفتح جيبهم إشارة منهم أن المباراة منتخب مصر سهلة.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي اكس :" مسحت الفيديو بتاع لعيبة السنغال لان وصلتني معلومة انه ده في تقسيمة بين اللاعبين وده الفريق اللي فاز.. الأمانة تحتم عليا ده.. حتى ولو المعلومة مش دقيقة أنا مش هكون سبب في نشر حاجة فيها شك.

‏وتابع :" انما ده مش هيغير من الأمر شيء.. عايزين ندافع عن هيبتنا وكبريائنا ونكسب أو نطلع من الملعب واحنا مش بخلانين بنقطة عرق

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم خلال الساعات المقبلة إلى ملعب طنجة بالمغرب، حيث يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا، في النسخة 35 من البطولة، وسط ترقب كبير من الجماهير المصرية والعربية.