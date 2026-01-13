قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: نحترم منتخب السنغال ونحن أبطال أفريقيا 7 مرات
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عاوزين ندافع عن هيبتنا.. إبراهيم فايق يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل مواجهة السنغال

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
منار نور

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي حقيقة الفيديو المتداول للاعبي السنغال وهو يقوم بفتح جيبهم إشارة منهم أن المباراة منتخب مصر  سهلة.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي اكس :" مسحت الفيديو بتاع لعيبة السنغال لان وصلتني معلومة انه ده في تقسيمة بين اللاعبين وده الفريق اللي فاز.. الأمانة تحتم عليا ده.. حتى ولو المعلومة مش دقيقة أنا مش هكون سبب في نشر حاجة فيها شك.

‏وتابع :" انما ده مش هيغير من الأمر شيء.. عايزين ندافع عن هيبتنا وكبريائنا ونكسب أو نطلع من الملعب واحنا مش بخلانين بنقطة عرق

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم خلال الساعات المقبلة إلى ملعب طنجة بالمغرب، حيث يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا، في النسخة 35 من البطولة، وسط ترقب كبير من الجماهير المصرية والعربية.

إبراهيم فايق منتخب مصر السنغال

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

الأطفال

التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال.. طبيب يوضح طرق الوقاية

تنظيف الكنب

عيالك أشقيا.. طريقة تنظيف الكنب من بقع الحبر

التدخين

تحذير .. 17 نوع سرطان يصيبك بسبب التدخين

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

