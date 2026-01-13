أشرف عبد الباقي و أبطال «ده صوت إيه ده» يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم .. اليوم

يحتفل أبطال فيلم «ده صوت إيه ده» اليوم الثلاثاء بالعرض الخاص للعمل، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً داخل إحدى دور العرض السينمائي بمنطقة أكتوبر، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن وصُنّاع السينما، في احتفالية فنية تسبق طرح الفيلم للجمهور.

يشهد العرض حضور فريق العمل بالكامل، وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبدالباقي، والفنان محمود ماجد، إلى جانب مخرج الفيلم محمد ربيع، والموسيقار محمد نوارة، والملحن إيهاب عبد الواحد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ونجوم الوسط الفني، من بينهم رامي إمام، هشام ماجد، حازم إمام، محمد حفظي، وشيكو.

وتدور أحداث فيلم «ده صوت إيه ده» حول رحلة غنائية مختلفة وجديدة، تقدم تجربة فنية غير تقليدية تجمع بين الموسيقى والدراما في إطار مميز.

الفيلم من تأليف محمود ماجد، وإخراج محمد ربيع، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.