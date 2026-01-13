قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
الاتحاد الأوروبي: لا نتوقع سقوط السلطة الإيرانية قريبا
روبيو: سنعمل على القضاء على قدرات فروع "الإخوان المسلمين" التي تهدد المواطنين الأمريكيين
مدته 5 سنوات|4 معلومات عن مشروع تطوير مناهج الرياضيات بالتعاون مع اليابان
مدبولي: سكن لكل المصريين أعز المشروعات على قلبي
مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
سفير مصر ببيروت يشارك في اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني

السفير علاء موسى سفير مصر في بيروت
السفير علاء موسى سفير مصر في بيروت
أ ش أ

 شارك السفير علاء موسى سفير مصر في بيروت في اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية، والتي تضم إلى جانب مصر كلا من المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام. 
ويهدف اللقاء إلى تأكيد وقوف دول اللجنة الخماسية بجانب لبنان ودعمها الثابت والمتواصل للخطوات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة اللبنانية، لاسيما إقرار مجلس الوزراء اللبناني في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"، الذي يشكل خطوة أساسية على طريق معالجة الأزمة المالية والنقدية التي يمرّ بها لبنان وضرورة أن تمهد لانطلاق مسار التعافي الاقتصادي، وكذا الجهود الرامية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وترسيخ دور المؤسسات الوطنية، بما يضمن أمن واستقرار لبنان، فضلاً عن المضي قدماً في إنجاز الاستحقاقات الدستورية. 
من جانبه.. أعرب الرئيس سلام عن تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به اللجنة الخماسية دعماً للبنان، مثمناً المتابعة الحثيثة من قبل اللجنة لمسيرة الإصلاح التي أخذت الحكومة اللبنانية على عاتقها تنفيذها انطلاقاً من المصلحة الوطنية اللبنانية، مستعرضاً الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة اللبنانية في هذا الإطار.
 

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

