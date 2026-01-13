سفير مصر ببيروت يشارك في اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني

شارك السفير علاء موسى سفير مصر في بيروت في اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية، والتي تضم إلى جانب مصر كلا من المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام.

ويهدف اللقاء إلى تأكيد وقوف دول اللجنة الخماسية بجانب لبنان ودعمها الثابت والمتواصل للخطوات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة اللبنانية، لاسيما إقرار مجلس الوزراء اللبناني في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"، الذي يشكل خطوة أساسية على طريق معالجة الأزمة المالية والنقدية التي يمرّ بها لبنان وضرورة أن تمهد لانطلاق مسار التعافي الاقتصادي، وكذا الجهود الرامية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وترسيخ دور المؤسسات الوطنية، بما يضمن أمن واستقرار لبنان، فضلاً عن المضي قدماً في إنجاز الاستحقاقات الدستورية.

من جانبه.. أعرب الرئيس سلام عن تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به اللجنة الخماسية دعماً للبنان، مثمناً المتابعة الحثيثة من قبل اللجنة لمسيرة الإصلاح التي أخذت الحكومة اللبنانية على عاتقها تنفيذها انطلاقاً من المصلحة الوطنية اللبنانية، مستعرضاً الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة اللبنانية في هذا الإطار.

