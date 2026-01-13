قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بعد إصابة لقاء سويدان .. جمال شعبان يوجه تحذيرا لتجنب الإصابة بالعصب السابع

جمال شعبان
جمال شعبان
أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع تابع مرض الإعلامية والفنانة لقاء سويدان، التي أصيبت بالعصب السابع، موضحًا أن الإصابة بهذا المرض يكون بسبب الزعل.

أضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الزعل قد يتسبب في الإصابة بالعصب السابع، وأن هناك نوعين للعصب، الأولى العصب الطرفي، والمركزي.

الزعل ينشط فيروس كامن

 

ولفت إلى أن الزعل قد يكون سبب في تنشيط فيروس كامن، أو ينشط مرض مناعي، لآن الزعل يتسبب في قلة مناعة الجسم، محذرا من ضعف المناعة، لآن زيادة المناعة لا يكون بالأدوية فقط بل المناعة تحتاج لـ منهج حياة، وأن من ضمن ضبط المناعة استقرار الحالة النفسية.

وأشار إلى أن الزعل يتسبب في تدمير العصب، وقد يتسبب في تلف القلب، ولذلك على الجميع الابتعاد عن المشكلات.

وجه الدكتور جمال شعبان، رسالة دعم لـ الفنانة لقاء سويدان بعد إعلانها عن إصابتها العصب السابع قائلا: "لقاء  سويدان كانت على لقاء مع الأحزان والخذلان  وظلم ذوي القربى، أشد مضاضة علي المرء من وقع الحسام المهند والزعل  أصاب عصبها السابع ولكنها بفضل ورحمة الرحيم الرحمن ستقهر الأحزان والخذلان وتستعيد رونقها وحضورها ”.

