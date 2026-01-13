قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة | مصرع لاعب كرة قدم في حادث أليم بكفر الشيخ
أشرف صبحي يعلن اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026
بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك
قناع أوسيمين .. من إصابة خطيرة إلى رمز مميز للتحدي والإصرار
موعد اختبارات التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووي
في 10 سنوات.. كيف وفرت الدولة "سكن كريم" لـ 4 ملايين مواطن ؟
محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها
«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو
بعد 21 سنة غياب .. محمد فؤاد يكشف تفاصيل قلبه في نيويورك
تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
باحث سياسي : أمريكا محتمل تنفذ عمليات عسكرية لتصفية شخصيات إيرانية
هل يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها

الإعلامية والفنانة لقاء سويدان
الإعلامية والفنانة لقاء سويدان
اخبار التوك شو

كشفت الإعلامية والفنانة لقاء سويدان، تفاصيل جديدة بشأن حالتها الصحية، وقالت إنها بحمد الله في خير، وأن دعوات المواطنين كانت لها تأثير إيجابي على حالتها الصحية، وأنها الآن أفضل بكثير.

وأضافت لقاء سويدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الإنسان عندما يصاب بمرض، وحالته النفسية تتأثر يكون لها تأثير على المناعة، وقد يكون ذلك له تأثير سلبي أكثر على أعضاء الجسم.

لقاء سويدان

ولفتت إلى أن ما تعرضت له ليس له علاقة بالبرد، ولا لفحة هواء، لكن ما تعرضت له بالعصب السابع، نتيجة ضغط نفسي، وأنها تطالب الجميع بعدم التعرض لـ المشكلات النفسية، موضحة :" محدش يستهتر بالوجع النفسي،

وفي وقت سابق كشفت الفنانة لقاء سويدان في أول ظهور لها دون خجل من شكلها وتأثير المرض على ملامحها عن السبب الحقيقي وراء أزمتها المرضية وإصابتها بالعصب السابع ، مؤكدة أن حالتها جاءت نتيجة ضغوط نفسية شديدة مرت بها خلال الفترة الماضية.

أسباب إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع

وقالت لقاء سويدان إن الطبيب المعالج أخبرها بأن سبب أزمتها يعود إلى حالة نفسية سيئة وضغط نفسي كبير، بسبب كتمانها المستمر لما تشعر به، وحرصها الدائم على الظهور بمظهر القوة أمام الجميع، رغم ما كانت تعانيه داخليًا.
 

وأضافت أنها تعرضت لـ خذلان من أشخاص كثيرين كانت تثق بهم، وهو ما زاد من حدة أزمتها النفسية، مشيرة إلى أن تجاهل المشاعر وعدم التعبير عنها قد يؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية خطيرة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصريحات لقاء سويدان، معبرين عن دعمهم لها، مؤكدين أهمية الحديث عن الصحة النفسية وعدم كبت المشاعر.

لقاء سويدان الفنانة لقاء سويدان الدكتور جمال شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

زينة وأحمد عز

أجر خادمة.. إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إلى زينة

ترشيحاتنا

قانون المحال

إجراءات إلزامية للورثة بعد وفاة صاحب المحل بالقانون

حماية المستهلك

عقوبات رادعة ضد التلاعب بصحة المواطنين والبضائع الاستراتيجية بالقانون

مجلس النواب

إدراك للخطر .. نواب يرحبون بالقرار الأمريكي بتصنيف الإخوان تنظيمات إرهابية

بالصور

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد