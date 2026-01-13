محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها

كشفت الإعلامية والفنانة لقاء سويدان، تفاصيل جديدة بشأن حالتها الصحية، وقالت إنها بحمد الله في خير، وأن دعوات المواطنين كانت لها تأثير إيجابي على حالتها الصحية، وأنها الآن أفضل بكثير.

وأضافت لقاء سويدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الإنسان عندما يصاب بمرض، وحالته النفسية تتأثر يكون لها تأثير على المناعة، وقد يكون ذلك له تأثير سلبي أكثر على أعضاء الجسم.

ولفتت إلى أن ما تعرضت له ليس له علاقة بالبرد، ولا لفحة هواء، لكن ما تعرضت له بالعصب السابع، نتيجة ضغط نفسي، وأنها تطالب الجميع بعدم التعرض لـ المشكلات النفسية، موضحة :" محدش يستهتر بالوجع النفسي،

وفي وقت سابق كشفت الفنانة لقاء سويدان في أول ظهور لها دون خجل من شكلها وتأثير المرض على ملامحها عن السبب الحقيقي وراء أزمتها المرضية وإصابتها بالعصب السابع ، مؤكدة أن حالتها جاءت نتيجة ضغوط نفسية شديدة مرت بها خلال الفترة الماضية.

أسباب إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع

وقالت لقاء سويدان إن الطبيب المعالج أخبرها بأن سبب أزمتها يعود إلى حالة نفسية سيئة وضغط نفسي كبير، بسبب كتمانها المستمر لما تشعر به، وحرصها الدائم على الظهور بمظهر القوة أمام الجميع، رغم ما كانت تعانيه داخليًا.



وأضافت أنها تعرضت لـ خذلان من أشخاص كثيرين كانت تثق بهم، وهو ما زاد من حدة أزمتها النفسية، مشيرة إلى أن تجاهل المشاعر وعدم التعبير عنها قد يؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية خطيرة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصريحات لقاء سويدان، معبرين عن دعمهم لها، مؤكدين أهمية الحديث عن الصحة النفسية وعدم كبت المشاعر.