تواصل الاحتجاجات في مينيسوتا بعد إطلاق نار قاتل على يد سلطات الهجرة الأمريكية

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، تتواصل الاحتجاجات في مينيسوتا بعد إطلاق نار قاتل على يد سلطات الهجرة الأمريكية.

ووفقا للتقرير، بعد أسبوع من التظاهرات التي اندلعت إثر مقتل ريني غود برصاص ضابط في سلطات الهجرة بمدينة مينيابوليس في السابع من يناير، نظّمت بعض مدارس ولاية مينيسوتا خروجًا جماعيًا احتجاجًا على الحادثة.



نظم مئات الطلاب انسحابا جماعيا بعد ظهر الاثنين في مدرسة روزفلت الثانوية في مينيابوليس، حيث كانت عناصر من السلطات الاتحادية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد الطلاب وأفراد الهيئة التدريسية قبل أقل من أسبوع.