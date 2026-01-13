العمدة: تصنيف أمريكا الإخوان جماعة محظورة تؤكد صحة موقف مصر في مواجهة الإرهاب

أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان كـ"منظمات إرهابية" يبرهن على صدق موقف مصر منذ ثورة 30 يونيو في مواجهة الجماعة الإرهابية.

وقال العمده، في تصريح صحفي له اليوم، إن هذا التصنيف الدولي يعكس حجم التهديد الذي تمثله الجماعة، ليس فقط للأمن الداخلي في مصر، بل للأمن الإقليمي بشكل عام، مشيرًا إلى أن الإخوان تورطوا عبر التاريخ في تفجيرات واغتيالات ومحاولات قلب نظام الحكم، فضلاً عن دعمهم للتنظيمات المسلحة في كل مكان.

وأضاف نائب الصعيد، أن الولايات المتحدة، عبر فرض العقوبات وحرمان الجماعة من الموارد، تؤكد اليوم أن مكافحة الإخوان ليست قضية محلية فقط، بل شأن عالمي، وأن مصر كانت سباقة في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعة لحماية الأمن القومي واستقرار الدولة.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة بالقول إن، هذا القرار يعزز من موقف مصر في مواجهة التطرف والإرهاب ويؤكد للعالم أن سياسات الدولة المصرية تجاه الإخوان كانت دائمًا قائمة على الوعي بخطرهم الممتد تاريخيًا والإقليمي