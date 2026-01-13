قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
رئيس أكاديمية الأزهر: مواجهة الإلحاد تكون بالحجة والعقل لا بالصدام
المشاط: 200 مليار جنيه استثمارات «سكن لكل المصريين».. والمشروع الأكبر عالميا
وزير البترول يناقش مع شركات صينية وبرازيلية كبري للتعدين مجالات الاستثمار في مصر
قرار قضائي حاسم يخص مدرسًا متهم بالتحرش بطالب إعدادي في شبين القناطر
وزير التعليم يصدر تكليفات جديدة لمعلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة
واشنطن تشدد الخناق على الإخوان.. روبيو يتعهد بحرمان الجماعة من جميع مصادر التمويل
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
عياد رزق: قرار واشنطن بإدراج فروع الإخوان على قوائم الإرهاب انتصار للرؤية المصرية

عياد رزق
عياد رزق
محمد الشعراوي


أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج فروع تنظيم الإخوان في مصر ولبنان والأردن على قوائم الإرهاب، يمثل خطوة بالغة الأهمية على المستويين السياسي والأمني، ويعكس تحولًا واضحًا في الموقف الدولي تجاه التنظيمات المتطرفة التي تتستر خلف شعارات دينية بينما تمارس العنف وتدعم الفوضى.


وأوضح رزق، في بيان له اليوم ، أن هذا القرار يكشف بوضوح الطبيعة الحقيقية لتنظيم الإخوان كتنظيم إرهابي عابر للحدود، يعتمد على شبكات مالية وإعلامية معقدة لتمويل أنشطته التخريبية، مشيرًا إلى أن إدراجه على قوائم الإرهاب يوجه ضربة قوية لقدراته على التحرك وجمع الأموال والتأثير في الرأي العام، ويحد من تمدده الإقليمي والدولي.


وأضاف عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أن مصر كانت سبّاقة في كشف خطر هذا التنظيم واتخاذ موقف حاسم ضده منذ سنوات، انطلاقًا من تجربة واقعية مريرة أثبتت أن الإخوان لا يؤمنون بالدولة الوطنية ولا بالديمقراطية، وإنما يسعون لاختطاف الدول من الداخل، وهو ما جعل الرؤية المصرية اليوم تحظى باعتراف دولي متزايد.


وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن للقرار الأمريكي دلالات اقتصادية مهمة، أبرزها تجفيف منابع تمويل التنظيم وملاحقة شبكاته المالية المشبوهة، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصادات الوطنية في المنطقة، ويعزز مناخ الاستثمار والتنمية عبر الحد من مخاطر الإرهاب وعدم الاستقرار.


واختتم الدكتور عياد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بات أكثر وعيًا بخطورة التنظيمات المتطرفة، ويعزز من أهمية التعاون الدولي مع الدولة المصرية في جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

فضل صيام يوم 27 من رجب

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

منتخب مصر

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

صورة ارشيفية

منخفض جوي يضرب البلاد.. رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطوير لوائح الموارد البشرية

وزير الصحة

وزير الصحة يؤكد قوة الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في القطاع الصحي

وزير الإسكان

الشربيني: واجهنا تحديات كبيرة بسبب الفجوة بين الطلب والمعروض وارتفاع أسعار الوحدات السكنية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

