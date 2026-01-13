برلماني: الصحة والتعليم والتنمية في الصعيد على رأس أولويات المجلس الجديد

أكد محمد عبد الفتاح ادم، عضو مجلس النواب، أن ملف الصحة والتعليم والتنمية في صعيد مصر يمثل أولوية قصوى لها خلال الفترة القادمة، مشددا على أن المواطن في الصعيد يستحق فرصًا متكافئة في التعليم والخدمات الصحية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمدارس وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين هناك.

وأوضح، في تصريحات عقب أداءه اليمين الدستورية، أن المجلس أمامه دور مهم في دعم خطط الدولة للنهوض بالصعيد، بما يشمل رفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص التدريب المهني للشباب، بما يساهم في تنمية المجتمع المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد محمد عبد الفتاح أن الصحة والتعليم ليسا مجرد خدمات، بل يمثلان ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة، مشددا على ضرورة التنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص لإنجاح المشروعات التنموية في الصعيد، وتوسيع نطاق المبادرات التي تحقق حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف النائب أن دوره البرلماني سيركز على متابعة كل ما يتعلق بهذه القطاعات من قوانين وتنظيمات، وضمان وصول الدعم والموارد إلى المستحقين، مع العمل على وضع استراتيجيات طويلة المدى للنهوض بالصعيد اقتصاديًا واجتماعيًا.

واختتم النائب محمد عبد الفتاح ادم تصريحه بالتأكيد على التزامها بالتواصل المستمر مع المواطنين، لافتا إلى أن كل قرار برلماني يجب أن يكون له أثر ملموس على حياة المصريين، خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة والتنمية، التي تمس حياة الملايين بشكل مباشر.