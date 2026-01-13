قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
إدارة ترمب تدرج 3 فروع من جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية
برلمان

برلماني: الصحة والتعليم والتنمية في الصعيد على رأس أولويات المجلس الجديد

عضو البرلمان
عضو البرلمان

أكد محمد عبد الفتاح ادم، عضو مجلس النواب، أن ملف الصحة والتعليم والتنمية في صعيد مصر يمثل أولوية قصوى لها خلال الفترة القادمة، مشددا على أن المواطن في الصعيد يستحق فرصًا متكافئة في التعليم والخدمات الصحية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمدارس وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين هناك.

وأوضح، في تصريحات عقب أداءه اليمين الدستورية، أن المجلس أمامه دور مهم في دعم خطط الدولة للنهوض بالصعيد، بما يشمل رفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص التدريب المهني للشباب، بما يساهم في تنمية المجتمع المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد محمد عبد الفتاح أن الصحة والتعليم ليسا مجرد خدمات، بل يمثلان ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة، مشددا على ضرورة التنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص لإنجاح المشروعات التنموية في الصعيد، وتوسيع نطاق المبادرات التي تحقق حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف النائب أن دوره البرلماني سيركز على متابعة كل ما يتعلق بهذه القطاعات من قوانين وتنظيمات، وضمان وصول الدعم والموارد إلى المستحقين، مع العمل على وضع استراتيجيات طويلة المدى للنهوض بالصعيد اقتصاديًا واجتماعيًا.

واختتم النائب محمد عبد الفتاح ادم  تصريحه بالتأكيد على التزامها بالتواصل المستمر مع المواطنين، لافتا إلى أن كل قرار برلماني يجب أن يكون له أثر ملموس على حياة المصريين، خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة والتنمية، التي تمس حياة الملايين بشكل مباشر.

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

