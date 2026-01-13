قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني يطالب بإعداد تشريع يخفّض الضرائب على الأنشطة الثقافية

النائب محمد عبدالعال أبو النصر
النائب محمد عبدالعال أبو النصر

طالب النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، بضرورة الاهتمام بتطوير قصور الثقافة ودعم أنشطتها، خاصة في محافظة سوهاج، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي واكتشاف المواهب وخدمة المجتمع.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، الذي عُقد أمس الاثنين برئاسة المستشار محمد عمران، وبحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، لمناقشة سياسة الوزارة وخطة عملها خلال الفترة المقبلة.


وتقدم أبو النصر، خلال الاجتماع  بعدة مقترحات، في مقدمتها إنشاء مراكز متخصصة داخل محافظة سوهاج لاكتشاف المواهب وتنميتها ووضعها على الطريق الصحيح، مع التنسيق مع عدد من المتخصصين الذين شاركوا في الاجتماع، تمهيداً لبدء هذا المشروع، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا.


كما أكد النائب أبو النصر ، أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم وزارة الثقافة، بما يسهم في تمكينها من أداء دورها، وتوفير فرص عمل، وتنمية مختلف القطاعات الثقافية، مشدداً على أن الشراكة مع القطاع الخاص باتت ضرورة لدعم واستدامة الأنشطة الثقافية.


واقترح أبو النصر ، إعداد تشريع يهدف إلى تخفيض الضرائب العامة المفروضة على الأنشطة الثقافية، ودعمها ماليًا، لافتاً إلى أن الأعباء الضريبية الحالية تمثل عائقًا أمام أنشطة المسرح والسينما وغيرها من الفنون الثقافية.

وطالب أبو النصر ، بضرورة تنظيم معرض للكتاب بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أن الثقافة المطبوعة لا تزال تلعب دوراً محوريًا في رفع الوعي وبناء الإنسان، بعيدًا عن التأثيرات السلبية لبعض وسائل التواصل الاجتماعي.


ومن جانبه، أكد وزير الثقافة تعاونه الكامل مع النائب محمد عبدالعال أبو النصر فيما يخص ملف الثقافة بمحافظة سوهاج، مشدداً على اهتمام الوزارة بقصور الثقافة والعمل على تطويرها ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية، خاصة في محافظات الصعيد.

وأكد النائب محمد أبو النصر في ختام تصريحاته أن تطوير قصور الثقافة وتفعيل دورها يسهم بشكل مباشر في دعم الإبداع واكتشاف الطاقات الشابة، ويعزز وصول الخدمات الثقافية إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات.

