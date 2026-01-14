مصلحة الطالب أولًا.. مدير تعليم جنوب سيناء يتابع لجان امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية

تابع عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء 14 يناير، سير النقل للمرحلة الابتدائية بعدد من مدارس مدينة طور سيناء، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية ولجان سير الامتحانات.

وشملت الجولة مدرستي رفاعة الطهطاوي الابتدائية وبدر الابتدائية، حيث اطمأن مدير المديرية على انتظام اللجان وتوفير المناخ المناسب للتلاميذ لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وتفقد مدير المديرية لجان الامتحانات، وتابع أعمال الكنترول الخاص بكل مدرسة، مؤكدًا على الملاحظين ضرورة مراجعة بيانات الطلاب المدونة على أوراق الإجابة بكل دقة، مع التشديد على منع دخول

المحمول للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما اطمأن على عدم وجود أي معوقات تعوق سير الامتحانات،

مشددًا على أهمية تحقيق الانضباط داخل اللجان، وتوفير الهدوء اللازم للتلاميذ، ومراعاة الدقة في أعمال الملاحظة والتصحيح، إلى جانب الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ.

وأكد مدير المديرية أن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة أولويات المديرية، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان حسن سير الامتحانات بجميع مدارس المحافظة.

وجدير بالذكر أنه اختُتمت اليوم امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بتعليم جنوب سيناء؛ حيث أدى طلاب المرحلة الابتدائية امتحان مادة الرياضيات، بينما أدى طلاب المرحلة الإعدادية امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.