الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
مأساة بطولية.. قطار يدهس موظف محكمة بعدما أنقذ طفلة|وشاهد عيان يروي التفاصيل
وقف نزيف الدماء.. مصر ترأس الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان
تكنولوجيا وسيارات

يحمي خصوصيتك والسعر مفاجأة .. «لينوفو يوجا سليم 7 آي» المحمول إليك أهم مواصفاته

جهاز Yoga Slim 7i Ultra Aura
جهاز Yoga Slim 7i Ultra Aura
لمياء الياسين


بدأت شركة لينوفو ببيع جهاز Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition في المملكة المتحدة، بعد أن عرضته مؤخراً في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026. يُعد هذا الكمبيوتر المحمول ذو الشاشة 14 بوصة جزءاً من سلسلة معالجات Panther Lake الجديدة من إنتل، ويحل محل جهاز Yoga Slim 7i Aura Edition السابق الذي يعمل بمعالج Lunar Lake.

لينوفو يوجا سليم 7i ألترا
 

 روّجت لينوفو للحاسوب المحمول المزود بمعالج Core Ultra X9 388H عالميا وهو يحتوي على معالج  8 أنوية، موزعة على 4 أنوية عالية الأداء و4 أنوية موفرة للطاقة. يتميز طراز X9 الذي عُرض عند الإطلاق بإعداد أكثر تعقيدًا يضم 16 نواة، منها 4 أنوية عالية الأداء، و8 أنوية موفرة للطاقة، و4 أنوية موفرة للطاقة منخفضة الاستهلاك. أما بالنسبة للرسومات، فيتضمن معالج Core Ultra 7 355 وحدة معالجة رسومات مدمجة (iGPU) بأربعة أنوية Xe3.


لينوفو يوجا سليم 7i ألترا الجيل 11 
 

يتميز جهاز Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition بشاشة OLED بدقة 2.8K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع HDR يصل إلى 1110 شمعة/م². تغطي الشاشة 100% من نطاقي ألوان AdobeRGB وsRGB، وهي حاصلة على شهادة VESA DisplayHDR True Black 1000.

 تُزوّد ​​لينوفو الشاشة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 جيجابايت من نوع LPDDR5X بتردد يصل إلى 9600 ميجاهرتز. وتشمل خيارات التخزين قرصي تخزين SSD من نوع M.2 2242 بسعة 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت.

أما عن تصميم  الحاسوب المحمول فهو يأتي بهيكل من سبائك المغنيسيوم لتقليل الوزن إلى أدنى حد. يزن 975 جرامًا، أي أقل من 2.2 رطل، وأبعاده 312 × 212 × 13.9 ملم. يأتي مزودًا ببطارية 75 واط/ساعة، وتستخدم لينوفو طلاء Yoga غير لامع على كامل الهيكل لتقليل بصمات الأصابع والزيوت السطحية أثناء الاستخدام اليومي

جهاز Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition


عروض الأجهزة اللوحية


أما بالنسبة للأسعار  فيُباع جهاز لينوفو بسعة 1 تيرابايت بسعر 1620 جنيهًا إسترلينيًا في متجر لينوفو . بينما يبلغ سعر نسخة 2 تيرابايت 1879 جنيهًا إسترلينيًا، وتشمل ترخيص نظام التشغيل ويندوز 11 برو. جميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة. ستتوفر هذه الطرازات ابتداءً من 6 فبراير على موقع لينوفو الإلكتروني.

في الولايات المتحدة، لا يزال جهاز Yoga Slim 7i Ultra مُصنفًا على أنه سيصدر قريبًا، ومن المتوقع أن يبدأ سعره من 1499.99 دولارًا أمريكيًا، وأن يكون متاحًا في الربع الثاني من عام 2026. ولم تؤكد لينوفو ما إذا كان سيتم بيع نسخة Core Ultra X9 388H لاحقًا.

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

المظاهرات في إيران

استخدموا الذخيرة الحية .. طبيب يروي لحظات القتـ.ـل الجماعي في شوارع إيران

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

مصنع
مصنع
مصنع

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

