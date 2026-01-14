يحمي خصوصيتك والسعر مفاجأة .. «لينوفو يوجا سليم 7 آي» المحمول إليك أهم مواصفاته



بدأت شركة لينوفو ببيع جهاز Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition في المملكة المتحدة، بعد أن عرضته مؤخراً في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026. يُعد هذا الكمبيوتر المحمول ذو الشاشة 14 بوصة جزءاً من سلسلة معالجات Panther Lake الجديدة من إنتل، ويحل محل جهاز Yoga Slim 7i Aura Edition السابق الذي يعمل بمعالج Lunar Lake.

لينوفو يوجا سليم 7i ألترا



روّجت لينوفو للحاسوب المحمول المزود بمعالج Core Ultra X9 388H عالميا وهو يحتوي على معالج 8 أنوية، موزعة على 4 أنوية عالية الأداء و4 أنوية موفرة للطاقة. يتميز طراز X9 الذي عُرض عند الإطلاق بإعداد أكثر تعقيدًا يضم 16 نواة، منها 4 أنوية عالية الأداء، و8 أنوية موفرة للطاقة، و4 أنوية موفرة للطاقة منخفضة الاستهلاك. أما بالنسبة للرسومات، فيتضمن معالج Core Ultra 7 355 وحدة معالجة رسومات مدمجة (iGPU) بأربعة أنوية Xe3.



لينوفو يوجا سليم 7i ألترا الجيل 11



يتميز جهاز Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition بشاشة OLED بدقة 2.8K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع HDR يصل إلى 1110 شمعة/م². تغطي الشاشة 100% من نطاقي ألوان AdobeRGB وsRGB، وهي حاصلة على شهادة VESA DisplayHDR True Black 1000.

تُزوّد ​​لينوفو الشاشة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 جيجابايت من نوع LPDDR5X بتردد يصل إلى 9600 ميجاهرتز. وتشمل خيارات التخزين قرصي تخزين SSD من نوع M.2 2242 بسعة 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت.

أما عن تصميم الحاسوب المحمول فهو يأتي بهيكل من سبائك المغنيسيوم لتقليل الوزن إلى أدنى حد. يزن 975 جرامًا، أي أقل من 2.2 رطل، وأبعاده 312 × 212 × 13.9 ملم. يأتي مزودًا ببطارية 75 واط/ساعة، وتستخدم لينوفو طلاء Yoga غير لامع على كامل الهيكل لتقليل بصمات الأصابع والزيوت السطحية أثناء الاستخدام اليومي

جهاز Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition



أما بالنسبة للأسعار فيُباع جهاز لينوفو بسعة 1 تيرابايت بسعر 1620 جنيهًا إسترلينيًا في متجر لينوفو . بينما يبلغ سعر نسخة 2 تيرابايت 1879 جنيهًا إسترلينيًا، وتشمل ترخيص نظام التشغيل ويندوز 11 برو. جميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة. ستتوفر هذه الطرازات ابتداءً من 6 فبراير على موقع لينوفو الإلكتروني.

في الولايات المتحدة، لا يزال جهاز Yoga Slim 7i Ultra مُصنفًا على أنه سيصدر قريبًا، ومن المتوقع أن يبدأ سعره من 1499.99 دولارًا أمريكيًا، وأن يكون متاحًا في الربع الثاني من عام 2026. ولم تؤكد لينوفو ما إذا كان سيتم بيع نسخة Core Ultra X9 388H لاحقًا.