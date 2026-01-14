صوروه بأوضاع مخلة.. الأمن يكشف لغز جريمة التعدي على سائق توكتوك

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة ثلاثة متهمين بينهم فتاة إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مواطن وهتك عرضه بالقوة في حادث مؤلم وقع في منطقة عين شمس بالقاهرة، واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات وأقوال المجني عليه للتأكد من ملابسات الواقعة.

شهادة الضابط مجري التحريات

أفاد مجري التحريات بأن الشاهد الأول أبلغه بتفاصيل ما حدث، وعلى إثر ذلك انتقل إلى محل الواقعة، وبالوصول تم ضبط المتهم الأول بعد أن أشار عليه المجني عليه، مرددًا أنه من ضمن العصابة التي اعتدت عليه. وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وعثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش مذخر بطلقة من ذات العيار، وهاتف محمول يحتوي على مقاطع وصور الاعتداء على المجني عليه، بالإضافة إلى لفافة بلاستيكية تحتوي على جوهر الهيروين المخدر.

اعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وحيازة السلاح الناري للدفاع عن النفس، واستخدام الهاتف لتوثيق الاعتداء وابتزاز المجني عليه، وكشف عن هويتي المتهمين الآخرين، فتم ضبطهما، وعُثر بحوزة المتهم الثالث على مطواة وهاتف يحتوي على مقاطع مصورة للاعتداء على الشاهد الأول.

أقوال المجني عليه

أفاد المجني عليه بأن المتهمين اختطفوه بطريقة التحايل، وشرح تفصيلات عمله كمركب توك توك، حيث استوقفته المتهمة الثانية لتوصيله إلى إحدى الأماكن المحددة، لكنها لم تمنحه أجره المطلوب، وطلبت منه توصيلها إلى وجهة أخرى في اليوم التالي، واعدته بدفع كامل الأجر. واستمرت العلاقة بينهما حتى هاتفته يوم الواقعة وطلبت منه القدوم إلى مسكنها الكائن بشارع مسجد التوحيد دائرة قسم عين شمس لإعطائه مبلغًا ماليًا عن رحلات سابقة، فامتثل لذلك. وما إن دخل المسكن حتى باغته المتهم الأول في وجهه، وعاجله المتهم الثالث بإشهار سلاح ناري فرد خرطوش، بينما أحضرت المتهمة الثانية عصا خشبية للسيطرة عليه، وتمالوا عليه جميعًا وأوسعوه ضربًا، ما أدى إلى إصاباته الموثقة في التقرير الطبي المرفق بالأوراق.

وأضاف المجني عليه أن المتهمين هتكوا عرضه بالقوة والتهديد، وأرغموه على نزع ملابسه، ثم حسر المتهم الأول سرواله واطلعوا على عوراته، وجثم المتهم الأول عليه، بينما التقط الآخرون صورًا ومقاطع فيديو أثناء الاعتداء، واحتجزوه لمدة تجاوزت اثنتي عشر ساعة، ثم سرقوا منه محفظته التي تحتوي على 350 جنيهًا وخاتمين فضيين وملابس أخرى. ولم يكتفوا بذلك، بل أجبروا المجني عليه على التوقيع بالإمضاء والبصم على ثلاثة عشر إيصال أمانة تحت التهديد بسلاح أبيض.

