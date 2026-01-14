قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صوروه بأوضاع مخلة.. الأمن يكشف لغز جريمة التعدي على سائق توكتوك

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة ثلاثة متهمين بينهم فتاة إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مواطن وهتك عرضه بالقوة في حادث مؤلم وقع في منطقة عين شمس بالقاهرة، واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات وأقوال المجني عليه للتأكد من ملابسات الواقعة.

شهادة الضابط مجري التحريات

أفاد مجري التحريات بأن الشاهد الأول أبلغه بتفاصيل ما حدث، وعلى إثر ذلك انتقل إلى محل الواقعة، وبالوصول تم ضبط المتهم الأول بعد أن أشار عليه المجني عليه، مرددًا أنه من ضمن العصابة التي اعتدت عليه. وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وعثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش مذخر بطلقة من ذات العيار، وهاتف محمول يحتوي على مقاطع وصور الاعتداء على المجني عليه، بالإضافة إلى لفافة بلاستيكية تحتوي على جوهر الهيروين المخدر.

اعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وحيازة السلاح الناري للدفاع عن النفس، واستخدام الهاتف لتوثيق الاعتداء وابتزاز المجني عليه، وكشف عن هويتي المتهمين الآخرين، فتم ضبطهما، وعُثر بحوزة المتهم الثالث على مطواة وهاتف يحتوي على مقاطع مصورة للاعتداء على الشاهد الأول.

أقوال المجني عليه

أفاد المجني عليه بأن المتهمين اختطفوه بطريقة التحايل، وشرح تفصيلات عمله كمركب توك توك، حيث استوقفته المتهمة الثانية لتوصيله إلى إحدى الأماكن المحددة، لكنها لم تمنحه أجره المطلوب، وطلبت منه توصيلها إلى وجهة أخرى في اليوم التالي، واعدته بدفع كامل الأجر. واستمرت العلاقة بينهما حتى هاتفته يوم الواقعة وطلبت منه القدوم إلى مسكنها الكائن بشارع مسجد التوحيد دائرة قسم عين شمس لإعطائه مبلغًا ماليًا عن رحلات سابقة، فامتثل لذلك. وما إن دخل المسكن حتى باغته المتهم الأول في وجهه، وعاجله المتهم الثالث بإشهار سلاح ناري فرد خرطوش، بينما أحضرت المتهمة الثانية عصا خشبية للسيطرة عليه، وتمالوا عليه جميعًا وأوسعوه ضربًا، ما أدى إلى إصاباته الموثقة في التقرير الطبي المرفق بالأوراق.

وأضاف المجني عليه أن المتهمين هتكوا عرضه بالقوة والتهديد، وأرغموه على نزع ملابسه، ثم حسر المتهم الأول سرواله واطلعوا على عوراته، وجثم المتهم الأول عليه، بينما التقط الآخرون صورًا ومقاطع فيديو أثناء الاعتداء، واحتجزوه لمدة تجاوزت اثنتي عشر ساعة، ثم سرقوا منه محفظته التي تحتوي على 350 جنيهًا وخاتمين فضيين وملابس أخرى. ولم يكتفوا بذلك، بل أجبروا المجني عليه على التوقيع بالإمضاء والبصم على ثلاثة عشر إيصال أمانة تحت التهديد بسلاح أبيض.

وبحسب التحقيقات، فقد استدرجت المتهمة الثانية المجني عليه إلى مسكنها بعد اتفاق على تسوية مالية، وعند وصوله فوجئ بالتهديد من قبل المتهم الأول زوج الفتاة الذي أشهر سلاحًا ناريًا في وجهه، بينما قام المتهم الثالث بإشهار مطواة، كما استخدمت المتهمة الثانية عصا خشبية للسيطرة عليه. وأُجبر على نزع ملابسه، وتعرض للاعتداء الجنسي تحت تهديد السلاح، بينما صور المتهمون الجريمة بهواتفهم، وهددوه بنشر الصور والفيديوهات إذا لم يدفع لهم مبالغ مالية، وأُجبر على توقيع 13 إيصال أمانة قبل أن يسرقوا محفظته التي تحتوي على 350 جنيهًا بالإضافة إلى خاتمين فضيين وملابس أخرى.

جريمة صدي هتك عرض تو توك سائق توك توك شرق القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

مدحت شلبي

«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي

ترشيحاتنا

تير شتيجن

هل يطرق تير شتيجن أبواب العالمي؟| أخطاء الحراس تضع النصر في مأزق.. وبرشلونة يظهر كحل غير متوقع

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لجريمة الغدر في أخميم.. كيف قادت الخيانة إلى إعـ.دام الزوجة وعشيقها؟

الاسماك المجففة في طور سيناء

من شمس سيناء وملح البحر… تجفيف الأسماك حكاية تراث بدوي يعود إلى زمن الفراعنة

بالصور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر
تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم
رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوم

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد