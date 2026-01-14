قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الخريطة النهائية للانتماءات الحزبية لهيئات مكاتب لجان مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب ، عن اختيار رئيس ووكيلين، وأمينا للسر لكل لجنة من اللجان النوعية الـ25.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

أولا:  ​لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
محمد عيد محمد محجوب​​رئيسا            مستقل
علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن​​وكيلا   جبهة
طاهر زكريا عبدالمنعم الخولي​​وكيلا          مستقل
خالد محمد عبدالفتاح أبو بكر​أمينا للسر           مستقبل وطن

ثانيا:  لجنة الخطة والموازنة:
محمد السيد محمد سليمان​​رئيسا              مستقبل وطن
مصطفى سيد محمد سالم​​وكيلا            مستقبل وطن
عبدالمنعم علي عبدالمنعم إمام​​وكيلا           العدل
أكمل سامي نجاتي خطاب​​أمينا للسر         مستقل   تنسيقية

ثالثا:  لجنة الشئون الاقتصادية:
طارق عثمان أحمد شكري​​رئيسا        مستقبل  وطن
أيمن محسب سالم فرج​​وكيلا              وفد
سامي صبحي عليوة شاهين​​وكيلا             حماة وطن  
سعيد منور منصور موسى​​أمينا للسر        الشعب الجمهوري

رابعا:  لجنة العلاقات الخارجية :
سامح حسن شكري صالح سليم​​رئيسا                 مستقل معين
سحر محمد بهاء الدين جوده البزار​​وكيلا             مستقبل وطن
هايدي المغازي فهمي المغازي​​وكيلا                  العدل       تنسيقية
أحمد علاء الدين أبو العلا عمارة​​أمينا للسر              مستقبل وطن

: خامسا:  لجنة الشئون العربية:
محمد صلاح صالح أبو هميلة​​رئيسا                الشعب الجمهوري
محمد السيد طلبه علي سلام​​وكيلا                    الجبهة الوطنية
محمد محمد أسعد إبراهيم​​وكيلا             حماة الوطن
محمد أحمد أحمد زايد​​أمينا للسر            مستقبل وطنسادسا:  لجنة الشئون الإفريقية:
شريف مصطفى مصطفى الجبلي​​رئيسا              مستقبل وطن
محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم​​وكيلا               مستقبل وطن
أشرف سعد راغب سليمان​​وكيلا                 حماة الوطن
محمد يسري محمد شحاتة عبادة​​أمينا للسر          الشعب الجمهوري

سابعًا:  لجنة الدفاع والأمن القومى:
محمد عباس حلمي محمد هاشم​​رئيسا             حماة الوطن
إبراهيم مصري أحمد المصري​​وكيلا               مستقبل وطن
جمال محمد عبدالعاطي بسيوني​​وكيلا                       حماة الوطن
محمد عبدالرحمن راضي محمد​​أمينا للسر                مستقبل وطن
ثامنًا:  لجنة الاقتراحات والشكاوى:
عاطف عبدالحميد عواد ناصر​​رئيسا              مستقبل وطن
نافع عبدالهادي مرسي أبو الحمد​​وكيلا             حماة الوطن
محمد عبدالله عبدالله زين الدين​​وكيلا                 مستقبل وطن
أحمد حلمي محمد محمود حسنين​​أمينا للسر                 الجبهة الوطنية

تاسعًا:  لجنة القوى العاملة:
محمد محمود أحمد سعفان​​رئيسا                      مستقبل وطن
إيهاب منصور بسطاوي منصور​​وكيلا            المصري الديمقراطي
راوية مختار محمود عبدالمقصود​​وكيلا           الإصلاح والتنمية
رشا حسني عبدالرحمن حسن (رشا مبروك)​​أمينا للسر         مستقبل وطن

عاشراً:  لجنة الصناعة:
أحمد بهاء الدين أحمد شلبي​​رئيسا                    حماة الوطن
 محمد سيد أحمد جنيدي​​وكيلا                        الشعب الجمهوري  
السيد سمير السيد عبدالمقصود​​وكيلا                     مستقبل وطن
مصطفى عبدالكريم محمد البهي​​أمينا للسر           الشعب الجمهوري

حادى عشر:  لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
محمد جمال عبدالقادر الجارحي​​رئيسا             مستقبل وطن
محمد أمين أمين الدخميسي​​وكيلا          الجبهة الوطنية
محمد نشأت محمد حسن (نشأت العمدة)​​وكيلا          مستقبل وطن
محمد علي يوسف مرسي​​أمينا للسر            الجبهة الوطنية

ثانى عشر:  لجنة الطاقة والبيئة:
طارق أحمد عبدالقادر الملا​​رئيسا                 مستقبل وطن
رشا عبدالفتاح السيد رمضان​​وكيلا                     مستقبل وطن
خالد عبدالعظيم أحمد عبدالمولى​​وكيلا           مستقبل وطن
محمد أحمد سعيد الحداد​​أمينا للسر                حماة الوطن

ثالث عشر:  لجنة الزراعة والرى  والأمن الغذائى والثروة الحيوانية:
السيد محمد مرزوق القصير​​رئيسا           الجبهة الوطنية
فريد محمد فريد واصل​​وكيلا          حماة الوطن
صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر​​وكيلا     مستقبل وطن
حسام محمد محمود ماهر (حسام العمدة)​​أمينا للسر         مستقبل وطن

رابع عشر:  لجنة التعليم والبحث العلمى:
أشرف محمد عبدالحميد الشيحي​​رئيسا        حماة وطن
ماجدة السيد محمد بكري​​وكيلا               مستقبل وطن
لطفي محمد إبراهيم عثمان شحاتة​​وكيلا          مستقبل وطن
أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد​​أمينا للسر               مستقبل وطن

خامس عشر :  لجنة الشئون الدينية والأوقاف:
عمرو مصطفى حسنين الورداني​​رئيسا        حماة وطن  
طارق محمدي عبدالحميد خليفة​​وكيلا              الجبهة الوطنية
زكريا محمد السيد حسان​​وكيلا              مستقبل وطن
إنجي مراد منير فهيم​​أمينا للسر                      الجبهة الوطنية

سادس عشر:  لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة:
راندا محمد أحمد مصطفى​​رئيسا              حماة وطن
السعيد عبدالعظيم عمارة خضر​​وكيلا                مستقبل وطن
أحمد فتحي محمد عبدالحميد​​وكيلا                الجبهة الوطنية تنسيقية
مروة محمد عبدالغني عبدالمجيد​​أمينا للسر                حماة الوطن

سابع عشر:  لجنة الإعلام والثقافة والآثار:
ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن​​رئيسا             مستقبل وطن
عماد الدين حسن أحمد محمد​​وكيلا                  الجبهة الوطنية
إنجي أنور محمد بدر​​وكيلا                               حماة الوطن
ضحى مصطفى محمد محمد عاصي​​أمينا للسر       التجمع

ثامن عشر:  لجنة السياحة والطيران المدنى:
سحر طلعت مصطفى إبراهيم​​رئيسا              مستقبل وطن
هشام حسين محمد حسن​​وكيلا               مستقبل وطن
عمرو أحمد إبراهيم السيد درويش​​وكيلا          التنسيقية  مستقل
أحمد السيد أحمد الأشموني​​أمينا للسر             حماة وطن

تاسع عشر:  لجنة الشئون الصحية:
شريف باشا سيف بشاي​​رئيسا               الجبهة
كريم بدر حلمي رزق الله​​وكيلا            مستقبل وطن
محمد مجدي سعد علي مرشد​​وكيلا               المؤتمر
سمير محمد إبراهيم الخولي​​أمينا للسر         حماة وطن

عشرون: لجنة النقل والمواصلات:
محمد عبدالرازق محمد السيد عوض (وحيد قرقر)​​رئيسا      مستقبل وطن
خالد أحمد محمد شلبي​​وكيلا         مستقبل طن
محمد أحمد مصيلحي علي​​وكيلا            مستقبل وطن
أحمد مصطفى كامل ذكي الدربـي​​أمينا للسر            حماة الوطن

الحادية والعشرون: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
أحمد رجب شحات محمد بدوي​​رئيسا           مستقبل وطن
محمود حسين طاهر عبد اللطيف​​وكيلا            
مها رزق عبدالناصر الطرهونـي​​وكيلا          المصري الديمقراطي الاجتماعي
مصطفى أيمن محمد رأفت جبر​​أمينا للسر          الجبهة الوطنية

الثانية والعشرون:  لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير:
أحمد محمد سعيد محمد شلبي​​رئيسا      الجبهة الوطنية        
أمين محمد علي مسعود​​وكيلا           مستقبل وطن
مختار همام مرسي أحمد​​وكيلا       حماة الوطن
محمود محمود طاهر السيد​​أمينا للسر        مستقبل وطن

الثالثة والعشرون:  لجنة الإدارة المحلية:
محمود سيد عبدالحميد شعراوي​​رئيسا                الجبهة
محمد عطية إبراهيم الفيومي​​وكيلا                الحرية المصري
نادر أحمد محمد الداجن​​وكيلا                    مستقبل وطن
أحمد مجدي عبدالمعبود عبدالعزيز​​أمينا للسر                حماة وطن

الرابعة والعشرون:  لجنة الشباب والرياضة:
محمد السيد محمد مجاهد​​رئيسا          حماة الوطن
سامر محمد أحمد التلاوي​​وكيلا                       مستقبل وطن
ثروت محمد فكري فؤاد سويلم​​وكيلا              مستقل
شذا أحمد عبدالله حبيب​​أمينا للسر               الشعب الجمهوري

الخامسة والعشرون:  لجنة حقوق الإنسان:
طارق محمد عبدالحميد رضوان​​رئيسا         مستقبل وطن
ياسر محمد إسماعيل الهضيبي​​وكيلا                 الوفد
محمد تيسير محمد رزق مطر​​وكيلا                       إرادة جيل التنسيقية
محمد مجدي فريد محمد​​أمينا للسر                          الإصلاح والتنمية تنسيقية
 

نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية مجلس النواب اللجان النوعية ​لجنة الشئون الدستورية والتشريعي لجنة الخطة والموازنة

