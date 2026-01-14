الخريطة النهائية للانتماءات الحزبية لهيئات مكاتب لجان مجلس النواب

أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب ، عن اختيار رئيس ووكيلين، وأمينا للسر لكل لجنة من اللجان النوعية الـ25.



وجاء التشكيل على النحو التالي:



أولا: ​لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

محمد عيد محمد محجوب​​رئيسا مستقل

علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن​​وكيلا جبهة

طاهر زكريا عبدالمنعم الخولي​​وكيلا مستقل

خالد محمد عبدالفتاح أبو بكر​أمينا للسر مستقبل وطن



ثانيا: لجنة الخطة والموازنة:

محمد السيد محمد سليمان​​رئيسا مستقبل وطن

مصطفى سيد محمد سالم​​وكيلا مستقبل وطن

عبدالمنعم علي عبدالمنعم إمام​​وكيلا العدل

أكمل سامي نجاتي خطاب​​أمينا للسر مستقل تنسيقية



ثالثا: لجنة الشئون الاقتصادية:

طارق عثمان أحمد شكري​​رئيسا مستقبل وطن

أيمن محسب سالم فرج​​وكيلا وفد

سامي صبحي عليوة شاهين​​وكيلا حماة وطن

سعيد منور منصور موسى​​أمينا للسر الشعب الجمهوري



رابعا: لجنة العلاقات الخارجية :

سامح حسن شكري صالح سليم​​رئيسا مستقل معين

سحر محمد بهاء الدين جوده البزار​​وكيلا مستقبل وطن

هايدي المغازي فهمي المغازي​​وكيلا العدل تنسيقية

أحمد علاء الدين أبو العلا عمارة​​أمينا للسر مستقبل وطن



: خامسا: لجنة الشئون العربية:

محمد صلاح صالح أبو هميلة​​رئيسا الشعب الجمهوري

محمد السيد طلبه علي سلام​​وكيلا الجبهة الوطنية

محمد محمد أسعد إبراهيم​​وكيلا حماة الوطن

محمد أحمد أحمد زايد​​أمينا للسر مستقبل وطنسادسا: لجنة الشئون الإفريقية:

شريف مصطفى مصطفى الجبلي​​رئيسا مستقبل وطن

محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم​​وكيلا مستقبل وطن

أشرف سعد راغب سليمان​​وكيلا حماة الوطن

محمد يسري محمد شحاتة عبادة​​أمينا للسر الشعب الجمهوري



سابعًا: لجنة الدفاع والأمن القومى:

محمد عباس حلمي محمد هاشم​​رئيسا حماة الوطن

إبراهيم مصري أحمد المصري​​وكيلا مستقبل وطن

جمال محمد عبدالعاطي بسيوني​​وكيلا حماة الوطن

محمد عبدالرحمن راضي محمد​​أمينا للسر مستقبل وطن

ثامنًا: لجنة الاقتراحات والشكاوى:

عاطف عبدالحميد عواد ناصر​​رئيسا مستقبل وطن

نافع عبدالهادي مرسي أبو الحمد​​وكيلا حماة الوطن

محمد عبدالله عبدالله زين الدين​​وكيلا مستقبل وطن

أحمد حلمي محمد محمود حسنين​​أمينا للسر الجبهة الوطنية



تاسعًا: لجنة القوى العاملة:

محمد محمود أحمد سعفان​​رئيسا مستقبل وطن

إيهاب منصور بسطاوي منصور​​وكيلا المصري الديمقراطي

راوية مختار محمود عبدالمقصود​​وكيلا الإصلاح والتنمية

رشا حسني عبدالرحمن حسن (رشا مبروك)​​أمينا للسر مستقبل وطن



عاشراً: لجنة الصناعة:

أحمد بهاء الدين أحمد شلبي​​رئيسا حماة الوطن

محمد سيد أحمد جنيدي​​وكيلا الشعب الجمهوري

السيد سمير السيد عبدالمقصود​​وكيلا مستقبل وطن

مصطفى عبدالكريم محمد البهي​​أمينا للسر الشعب الجمهوري



حادى عشر: لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

محمد جمال عبدالقادر الجارحي​​رئيسا مستقبل وطن

محمد أمين أمين الدخميسي​​وكيلا الجبهة الوطنية

محمد نشأت محمد حسن (نشأت العمدة)​​وكيلا مستقبل وطن

محمد علي يوسف مرسي​​أمينا للسر الجبهة الوطنية



ثانى عشر: لجنة الطاقة والبيئة:

طارق أحمد عبدالقادر الملا​​رئيسا مستقبل وطن

رشا عبدالفتاح السيد رمضان​​وكيلا مستقبل وطن

خالد عبدالعظيم أحمد عبدالمولى​​وكيلا مستقبل وطن

محمد أحمد سعيد الحداد​​أمينا للسر حماة الوطن



ثالث عشر: لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية:

السيد محمد مرزوق القصير​​رئيسا الجبهة الوطنية

فريد محمد فريد واصل​​وكيلا حماة الوطن

صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر​​وكيلا مستقبل وطن

حسام محمد محمود ماهر (حسام العمدة)​​أمينا للسر مستقبل وطن



رابع عشر: لجنة التعليم والبحث العلمى:

أشرف محمد عبدالحميد الشيحي​​رئيسا حماة وطن

ماجدة السيد محمد بكري​​وكيلا مستقبل وطن

لطفي محمد إبراهيم عثمان شحاتة​​وكيلا مستقبل وطن

أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد​​أمينا للسر مستقبل وطن



خامس عشر : لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

عمرو مصطفى حسنين الورداني​​رئيسا حماة وطن

طارق محمدي عبدالحميد خليفة​​وكيلا الجبهة الوطنية

زكريا محمد السيد حسان​​وكيلا مستقبل وطن

إنجي مراد منير فهيم​​أمينا للسر الجبهة الوطنية



سادس عشر: لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة:

راندا محمد أحمد مصطفى​​رئيسا حماة وطن

السعيد عبدالعظيم عمارة خضر​​وكيلا مستقبل وطن

أحمد فتحي محمد عبدالحميد​​وكيلا الجبهة الوطنية تنسيقية

مروة محمد عبدالغني عبدالمجيد​​أمينا للسر حماة الوطن



سابع عشر: لجنة الإعلام والثقافة والآثار:

ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن​​رئيسا مستقبل وطن

عماد الدين حسن أحمد محمد​​وكيلا الجبهة الوطنية

إنجي أنور محمد بدر​​وكيلا حماة الوطن

ضحى مصطفى محمد محمد عاصي​​أمينا للسر التجمع



ثامن عشر: لجنة السياحة والطيران المدنى:

سحر طلعت مصطفى إبراهيم​​رئيسا مستقبل وطن

هشام حسين محمد حسن​​وكيلا مستقبل وطن

عمرو أحمد إبراهيم السيد درويش​​وكيلا التنسيقية مستقل

أحمد السيد أحمد الأشموني​​أمينا للسر حماة وطن



تاسع عشر: لجنة الشئون الصحية:

شريف باشا سيف بشاي​​رئيسا الجبهة

كريم بدر حلمي رزق الله​​وكيلا مستقبل وطن

محمد مجدي سعد علي مرشد​​وكيلا المؤتمر

سمير محمد إبراهيم الخولي​​أمينا للسر حماة وطن



عشرون: لجنة النقل والمواصلات:

محمد عبدالرازق محمد السيد عوض (وحيد قرقر)​​رئيسا مستقبل وطن

خالد أحمد محمد شلبي​​وكيلا مستقبل طن

محمد أحمد مصيلحي علي​​وكيلا مستقبل وطن

أحمد مصطفى كامل ذكي الدربـي​​أمينا للسر حماة الوطن



الحادية والعشرون: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

أحمد رجب شحات محمد بدوي​​رئيسا مستقبل وطن

محمود حسين طاهر عبد اللطيف​​وكيلا

مها رزق عبدالناصر الطرهونـي​​وكيلا المصري الديمقراطي الاجتماعي

مصطفى أيمن محمد رأفت جبر​​أمينا للسر الجبهة الوطنية



الثانية والعشرون: لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير:

أحمد محمد سعيد محمد شلبي​​رئيسا الجبهة الوطنية

أمين محمد علي مسعود​​وكيلا مستقبل وطن

مختار همام مرسي أحمد​​وكيلا حماة الوطن

محمود محمود طاهر السيد​​أمينا للسر مستقبل وطن



الثالثة والعشرون: لجنة الإدارة المحلية:

محمود سيد عبدالحميد شعراوي​​رئيسا الجبهة

محمد عطية إبراهيم الفيومي​​وكيلا الحرية المصري

نادر أحمد محمد الداجن​​وكيلا مستقبل وطن

أحمد مجدي عبدالمعبود عبدالعزيز​​أمينا للسر حماة وطن



الرابعة والعشرون: لجنة الشباب والرياضة:

محمد السيد محمد مجاهد​​رئيسا حماة الوطن

سامر محمد أحمد التلاوي​​وكيلا مستقبل وطن

ثروت محمد فكري فؤاد سويلم​​وكيلا مستقل

شذا أحمد عبدالله حبيب​​أمينا للسر الشعب الجمهوري



الخامسة والعشرون: لجنة حقوق الإنسان:

طارق محمد عبدالحميد رضوان​​رئيسا مستقبل وطن

ياسر محمد إسماعيل الهضيبي​​وكيلا الوفد

محمد تيسير محمد رزق مطر​​وكيلا إرادة جيل التنسيقية

محمد مجدي فريد محمد​​أمينا للسر الإصلاح والتنمية تنسيقية

