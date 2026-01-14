الخريطة النهائية للانتماءات الحزبية لهيئات مكاتب لجان مجلس النواب

أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب ، عن اختيار رئيس ووكيلين، وأمينا للسر لكل لجنة من اللجان النوعية الـ25.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
أولا: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
محمد عيد محمد محجوبرئيسا مستقل
علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسنوكيلا جبهة
طاهر زكريا عبدالمنعم الخوليوكيلا مستقل
خالد محمد عبدالفتاح أبو بكرأمينا للسر مستقبل وطن
ثانيا: لجنة الخطة والموازنة:
محمد السيد محمد سليمانرئيسا مستقبل وطن
مصطفى سيد محمد سالموكيلا مستقبل وطن
عبدالمنعم علي عبدالمنعم إماموكيلا العدل
أكمل سامي نجاتي خطابأمينا للسر مستقل تنسيقية
ثالثا: لجنة الشئون الاقتصادية:
طارق عثمان أحمد شكريرئيسا مستقبل وطن
أيمن محسب سالم فرجوكيلا وفد
سامي صبحي عليوة شاهينوكيلا حماة وطن
سعيد منور منصور موسىأمينا للسر الشعب الجمهوري
رابعا: لجنة العلاقات الخارجية :
سامح حسن شكري صالح سليمرئيسا مستقل معين
سحر محمد بهاء الدين جوده البزاروكيلا مستقبل وطن
هايدي المغازي فهمي المغازيوكيلا العدل تنسيقية
أحمد علاء الدين أبو العلا عمارةأمينا للسر مستقبل وطن
: خامسا: لجنة الشئون العربية:
محمد صلاح صالح أبو هميلةرئيسا الشعب الجمهوري
محمد السيد طلبه علي سلاموكيلا الجبهة الوطنية
محمد محمد أسعد إبراهيموكيلا حماة الوطن
محمد أحمد أحمد زايدأمينا للسر مستقبل وطنسادسا: لجنة الشئون الإفريقية:
شريف مصطفى مصطفى الجبليرئيسا مستقبل وطن
محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليموكيلا مستقبل وطن
أشرف سعد راغب سليمانوكيلا حماة الوطن
محمد يسري محمد شحاتة عبادةأمينا للسر الشعب الجمهوري
سابعًا: لجنة الدفاع والأمن القومى:
محمد عباس حلمي محمد هاشمرئيسا حماة الوطن
إبراهيم مصري أحمد المصريوكيلا مستقبل وطن
جمال محمد عبدالعاطي بسيونيوكيلا حماة الوطن
محمد عبدالرحمن راضي محمدأمينا للسر مستقبل وطن
ثامنًا: لجنة الاقتراحات والشكاوى:
عاطف عبدالحميد عواد ناصررئيسا مستقبل وطن
نافع عبدالهادي مرسي أبو الحمدوكيلا حماة الوطن
محمد عبدالله عبدالله زين الدينوكيلا مستقبل وطن
أحمد حلمي محمد محمود حسنينأمينا للسر الجبهة الوطنية
تاسعًا: لجنة القوى العاملة:
محمد محمود أحمد سعفانرئيسا مستقبل وطن
إيهاب منصور بسطاوي منصوروكيلا المصري الديمقراطي
راوية مختار محمود عبدالمقصودوكيلا الإصلاح والتنمية
رشا حسني عبدالرحمن حسن (رشا مبروك)أمينا للسر مستقبل وطن
عاشراً: لجنة الصناعة:
أحمد بهاء الدين أحمد شلبيرئيسا حماة الوطن
محمد سيد أحمد جنيديوكيلا الشعب الجمهوري
السيد سمير السيد عبدالمقصودوكيلا مستقبل وطن
مصطفى عبدالكريم محمد البهيأمينا للسر الشعب الجمهوري
حادى عشر: لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
محمد جمال عبدالقادر الجارحيرئيسا مستقبل وطن
محمد أمين أمين الدخميسيوكيلا الجبهة الوطنية
محمد نشأت محمد حسن (نشأت العمدة)وكيلا مستقبل وطن
محمد علي يوسف مرسيأمينا للسر الجبهة الوطنية
ثانى عشر: لجنة الطاقة والبيئة:
طارق أحمد عبدالقادر الملارئيسا مستقبل وطن
رشا عبدالفتاح السيد رمضانوكيلا مستقبل وطن
خالد عبدالعظيم أحمد عبدالمولىوكيلا مستقبل وطن
محمد أحمد سعيد الحدادأمينا للسر حماة الوطن
ثالث عشر: لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية:
السيد محمد مرزوق القصيررئيسا الجبهة الوطنية
فريد محمد فريد واصلوكيلا حماة الوطن
صقر عبدالفتاح صقر موسى صقروكيلا مستقبل وطن
حسام محمد محمود ماهر (حسام العمدة)أمينا للسر مستقبل وطن
رابع عشر: لجنة التعليم والبحث العلمى:
أشرف محمد عبدالحميد الشيحيرئيسا حماة وطن
ماجدة السيد محمد بكريوكيلا مستقبل وطن
لطفي محمد إبراهيم عثمان شحاتةوكيلا مستقبل وطن
أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيدأمينا للسر مستقبل وطن
خامس عشر : لجنة الشئون الدينية والأوقاف:
عمرو مصطفى حسنين الوردانيرئيسا حماة وطن
طارق محمدي عبدالحميد خليفةوكيلا الجبهة الوطنية
زكريا محمد السيد حسانوكيلا مستقبل وطن
إنجي مراد منير فهيمأمينا للسر الجبهة الوطنية
سادس عشر: لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة:
راندا محمد أحمد مصطفىرئيسا حماة وطن
السعيد عبدالعظيم عمارة خضروكيلا مستقبل وطن
أحمد فتحي محمد عبدالحميدوكيلا الجبهة الوطنية تنسيقية
مروة محمد عبدالغني عبدالمجيدأمينا للسر حماة الوطن
سابع عشر: لجنة الإعلام والثقافة والآثار:
ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسنرئيسا مستقبل وطن
عماد الدين حسن أحمد محمدوكيلا الجبهة الوطنية
إنجي أنور محمد بدروكيلا حماة الوطن
ضحى مصطفى محمد محمد عاصيأمينا للسر التجمع
ثامن عشر: لجنة السياحة والطيران المدنى:
سحر طلعت مصطفى إبراهيمرئيسا مستقبل وطن
هشام حسين محمد حسنوكيلا مستقبل وطن
عمرو أحمد إبراهيم السيد درويشوكيلا التنسيقية مستقل
أحمد السيد أحمد الأشمونيأمينا للسر حماة وطن
تاسع عشر: لجنة الشئون الصحية:
شريف باشا سيف بشايرئيسا الجبهة
كريم بدر حلمي رزق اللهوكيلا مستقبل وطن
محمد مجدي سعد علي مرشدوكيلا المؤتمر
سمير محمد إبراهيم الخوليأمينا للسر حماة وطن
عشرون: لجنة النقل والمواصلات:
محمد عبدالرازق محمد السيد عوض (وحيد قرقر)رئيسا مستقبل وطن
خالد أحمد محمد شلبيوكيلا مستقبل طن
محمد أحمد مصيلحي عليوكيلا مستقبل وطن
أحمد مصطفى كامل ذكي الدربـيأمينا للسر حماة الوطن
الحادية والعشرون: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
أحمد رجب شحات محمد بدويرئيسا مستقبل وطن
محمود حسين طاهر عبد اللطيفوكيلا
مها رزق عبدالناصر الطرهونـيوكيلا المصري الديمقراطي الاجتماعي
مصطفى أيمن محمد رأفت جبرأمينا للسر الجبهة الوطنية
الثانية والعشرون: لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير:
أحمد محمد سعيد محمد شلبيرئيسا الجبهة الوطنية
أمين محمد علي مسعودوكيلا مستقبل وطن
مختار همام مرسي أحمدوكيلا حماة الوطن
محمود محمود طاهر السيدأمينا للسر مستقبل وطن
الثالثة والعشرون: لجنة الإدارة المحلية:
محمود سيد عبدالحميد شعراويرئيسا الجبهة
محمد عطية إبراهيم الفيوميوكيلا الحرية المصري
نادر أحمد محمد الداجنوكيلا مستقبل وطن
أحمد مجدي عبدالمعبود عبدالعزيزأمينا للسر حماة وطن
الرابعة والعشرون: لجنة الشباب والرياضة:
محمد السيد محمد مجاهدرئيسا حماة الوطن
سامر محمد أحمد التلاويوكيلا مستقبل وطن
ثروت محمد فكري فؤاد سويلموكيلا مستقل
شذا أحمد عبدالله حبيبأمينا للسر الشعب الجمهوري
الخامسة والعشرون: لجنة حقوق الإنسان:
طارق محمد عبدالحميد رضوانرئيسا مستقبل وطن
ياسر محمد إسماعيل الهضيبيوكيلا الوفد
محمد تيسير محمد رزق مطروكيلا إرادة جيل التنسيقية
محمد مجدي فريد محمدأمينا للسر الإصلاح والتنمية تنسيقية
الخريطة النهائية للانتماءات الحزبية لهيئات مكاتب لجان مجلس النواب
أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب ، عن اختيار رئيس ووكيلين، وأمينا للسر لكل لجنة من اللجان النوعية الـ25.