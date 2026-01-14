قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
ضرب محمد هاني وخناقة شوارع في مباراة مصر والسنغال
بعد 30 عامًا في الغربة| القصة الكاملة للطبيب المصري بالسعودية.. رواية جديدة عن جحود أبنائه

مفاجآت جديد| بعد 30 عامًا في الغربة.. طبيب مصري يتهم أبناءه بالإستيلاء على ثروته
مفاجآت جديد| بعد 30 عامًا في الغربة.. طبيب مصري يتهم أبناءه بالإستيلاء على ثروته

تحول خلاف عائلي بين طبيب مصري كان يعمل في المملكة العربية السعودية وأبنائه إلى قضية رأي عام، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيه الطبيب أبناءه بالاستيلاء على نحو 50 مليون جنيه من أمواله وتركه بلا أي مصدر مادي عقب تقاعده وعودته إلى مصر.

وأوضح الطبيب، الدكتور محمد عبد الغني قاسم، في الفيديو المتداول على منصة «إكس»، أن أبناءه استحوذوا على جميع أمواله وممتلكاته وسياراته، والتي كونها على مدار أكثر من 30 عامًا من العمل بالخارج، مشيرًا إلى أن نجله الأكبر تصرف بمفرده في إدارة الثروة بمساعدة شقيقته. وأضاف أنه كان يرسل الجزء الأكبر من دخله الشهري، الذي كان يصل إلى نحو 500 ألف جنيه، لتغطية نفقات أبنائه، قبل أن تتفاقم الأزمة بعد مكالمة هاتفية مع نجله الأكبر قبل نحو 8 أشهر، ما أدى إلى مشادة حادة وأشعل النزاع.

انقسام الأسرة والخلاف على التركة

يمتلك الطبيب ستة أبناء، أربعة منهم على خلاف معه واثنان إلى جانبه، وأوضح أن سبب الخلاف هو "الطمع" وخوف نجله الأكبر من استعادة والده أمواله وممتلكاته، رغم رعايته لتعليم نجله وزواجه من قبل. وأضاف أن حدة الخلافات أثرت على صحته وأدت إلى إصابته بجلطة، بينما أدى النزاع إلى انقسام الأبناء داخل الأسرة المقيمة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتداوله على نطاق واسع في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، نفى الابن الأكبر يوسف محمد صحة رواية والده، مؤكدًا أن معظم الأموال تعود إلى ميراث والدتهم المتوفاة عام 2012، وأن الأسرة قامت بتقسيم التركة واستقرت الأمور لسنوات، مشيرًا إلى أن الخلافات نشأت بعد مطالبات والده باسترداد الأموال أو التنازل عن ممتلكات والدتهم. وأضاف يوسف أن هناك عدة قضايا منظورة أمام المحاكم حاليًا، لكنه لا يزال منفتحًا على المصالحة مع والده بشرط احترام حقوقه القانونية. وأكدت الابنة الكبرى أن تفاصيل الأزمة معقدة أكثر مما يظهر، مشددة على أن الأسرة تنتمي إلى بيئة محترمة وأن السمعة الطيبة كانت دائمًا جزءًا من تاريخها المهني والاجتماعي.

ومن جانبه، قال عمدة قرية إكوه بالشرقية، العمدة عصام عبدالوهاب، إن المهندس يوسف إبن الدكتور  محمد عبد الغني قاسم، حضر إليه مقر عمودية إكوه ومعه المستندات الدالة على أن الملكيه الذي يدعي الأب أنها لها نتيجة عمله بالخارج، هي للإبن وإخوته من إرث والدتهم المتوفية رحمها الله.

وأضاف عبدالوهاب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المهندس يوسف أبلغه أن هذا ورثه هو واخوته الأشقاء من والدتهم، وأن الدكتور محمد عبدالغني (الوالد) وقع علي العقود ومسجلة في المحكمه أما أخواتهم الغير اشقاء وهم من زوجات أخري ليس لهم الحق في ماتركته والدتهم من إرث.

وتابع أن المهندس يوسف قال إن والدتهم كانت تعمل دكتورة في أكبر مستشفيات السعودية ويوجد مستندات واثباتات.

وأشار العمدة إلى أنه راسل الدكتور محمد وأرسل له رقم هاتفه حتى يتأكد منه من صحة الحديث ويحل الخلاف، ولكن الأب لم يتواصل معه لحل الموضوع بالطرق الوديه بدلًا من منصات التواصل الاجتماعي.

واختتم العمدة حديثه قائلًا: "أرجو من الدكتور محمد أن يحل الموضوع بينه وبين أبنائه بالطرق الودية وطبقاً للشريعة الإسلامية والأبناء لا يرفضون ذلك.

