وزير الخارجية: لن نقبل ولن نسمح بانفصال أي جزء من الأراضي السودانية

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في السودان، ونعول على الجهود الأمريكية في وضع حد للحرب في السودان.

وأوضح أن الدور المصري في السودان هدفه الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني وإيقاف المعاناة الإنسانية التي يواجهها، ولن نقبل ولن نسمح بانفصال أي جزء من الأراضي السودانية.



وتابع وزير الخارجية: نستهدف إيقاف القتل والمعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني.



وأوضح أن أمن السودان مرتبط بـ أمن البحر الأحمر، ومنطقة القرن الأفريقي، والقارة الأفريقية، والمنطقة العربية، وأن السودان جسر للتواصل بين العرب وأفريقيا، وأن المساس بالأمن القومي السوداني هو مساس بالأمن القومي المصري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان أننا نؤكد ضرورة تعزيز جهود تنسيق السلام في السودان، ويجب وضع حد للمأساة الإنسانية ووقف الحرب في السودان.



وأشار إلى أننا نثمن الجهود الأممية لإنهاء الحرب في السودان، وحريصون على خفض التصعيد في السودان، وأن الحرب في السودان غير عادلة، ومصر وضعت خطوطا حمراء بشأن السودان وترفض المساس بوحدته.



وتابع: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يحدث في السودان ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على السودان، لا مجال للاعتراف بأي كيانات موازية في السودان، ونرفض بوضوح انهيار السودان أو المساس بوحدته.



وأشار إلى أنه لا مجال للاعتراف بأي كيانات موازية في السودان، ونرفض تدخل أي طرف خارجي يفرض إرادته على الشعب السوداني، ونسعى للحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.



ولفت إلى أن الحرب في السودان تمثل أكبر كارثة إنسانية تواجه العالم، ولن نقبل ولن نسمح بانفصال أي جزء من الأراضي السودانية، ولا يمكن المساواة بين الجيش السوداني وبأي كيانات أو ميليشيات أخرى.



وأوضح : لن نسمح باستمرار الوضع الراهن في السودان لفترة طويلة، ويجب إحياء المسار السياسي في السودان واللجوء إلى طاولة المفاوضات، ونتحرك في مسار وقف الحرب بالسودان والتوصل إلى هدنة إنسانية،وأن مشاورات مصرية أوروبية إقليمية دولية لإعادة تأهيل البنية التحتية في السودان.

وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن الأزمة السودانية تستدعي تضافر الجهود الدولية والإقليمية المخلصة للإسراع بوقف نزيف الدماء، وشدد على خطورة المرحلة الراهنة وما تحمله من تداعيات جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.

وأضاف وزير الخارجية أن ثوابت الموقف المصري وخطوطه الحمراء والتي تشمل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وأن التزام مصر بتحقيق السلام والاستقرار في السودان تجسد في إطلاق مبادرة دول جوار السودان في يوليو ٢٠٢٣.

وشدد وزير الخارجية على أن إنهاء القتال الدامي في السودان يتطلب هدنة إنسانية عاجلة يعقبها وقف مستدام لإطلاق النار ثم إطلاق عملية سياسية شاملة، وجدد تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق ويدعو المجتمع الدولي إلى تنفيذ تعهداته الإنسانية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.