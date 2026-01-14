قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلسطين ترحب بجهود مصر وقطر وتركيا للانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة
السفارة الإيطالية بالقاهرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان اتفاقية لدعم الصحة الإنجابية
ارتفاع محلي وعالمي.. سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء
وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات
غدا أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
شيخ الأزهر: لست بفضل الله ممن يشغلون أنفسهم بالجوائز ويكفيني حمل أمانة العلم
‏يارب نصرك ..إبراهيم فايق يدعو للمنتخب قبل مباراة السنغال
وزير الإنتاج الحربي لـ رئيس المتحدة: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء الوعي
رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على فرض المزيد من العقوبات على إيران
أجواء شديدة البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات
شيخ الأزهر: موقف الرئيس السيسي في حماية القضية الفلسطينية حاسم
اعرف القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والسنغال قبل مواجهة الليلة
توك شو

وزير الخارجية: لن نقبل ولن نسمح بانفصال أي جزء من الأراضي السودانية

وزير الخارجية بدر عبد العاطي
وزير الخارجية بدر عبد العاطي
البهى عمرو

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في السودان، ونعول على الجهود الأمريكية في وضع حد للحرب في السودان.

وأوضح أن الدور المصري في السودان هدفه الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني وإيقاف المعاناة الإنسانية التي يواجهها، ولن نقبل ولن نسمح بانفصال أي جزء من الأراضي السودانية.


وتابع وزير الخارجية: نستهدف إيقاف القتل والمعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني.
 

وأوضح أن أمن السودان مرتبط بـ أمن البحر الأحمر، ومنطقة القرن الأفريقي، والقارة الأفريقية، والمنطقة العربية، وأن السودان جسر للتواصل بين العرب وأفريقيا، وأن المساس بالأمن القومي السوداني هو مساس بالأمن القومي المصري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان أننا نؤكد ضرورة تعزيز جهود تنسيق السلام في السودان، ويجب وضع حد للمأساة الإنسانية ووقف الحرب في السودان.


وأشار إلى أننا نثمن الجهود الأممية لإنهاء الحرب في السودان، وحريصون على خفض التصعيد في السودان، وأن الحرب في السودان غير عادلة، ومصر وضعت خطوطا حمراء بشأن السودان وترفض المساس بوحدته.
 

وتابع: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يحدث في السودان ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على السودان، لا مجال للاعتراف بأي كيانات موازية في السودان، ونرفض بوضوح انهيار السودان أو المساس بوحدته.


وأشار إلى أنه لا مجال للاعتراف بأي كيانات موازية في السودان، ونرفض تدخل أي طرف خارجي يفرض إرادته على الشعب السوداني، ونسعى للحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.


ولفت إلى أن الحرب في السودان تمثل أكبر كارثة إنسانية تواجه العالم، ولن نقبل ولن نسمح بانفصال أي جزء من الأراضي السودانية، ولا يمكن المساواة بين الجيش السوداني وبأي كيانات أو ميليشيات أخرى.


وأوضح : لن نسمح باستمرار الوضع الراهن في السودان لفترة طويلة، ويجب إحياء المسار السياسي في السودان واللجوء إلى طاولة المفاوضات، ونتحرك في مسار وقف الحرب بالسودان والتوصل إلى هدنة إنسانية،وأن مشاورات مصرية أوروبية إقليمية دولية لإعادة تأهيل البنية التحتية في السودان.

وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن الأزمة السودانية تستدعي تضافر الجهود الدولية والإقليمية المخلصة للإسراع بوقف نزيف الدماء، وشدد على خطورة المرحلة الراهنة وما تحمله من تداعيات جسيمة على السلم والأمن الإقليميين.

وأضاف وزير الخارجية أن ثوابت الموقف المصري وخطوطه الحمراء والتي تشمل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وأن التزام مصر بتحقيق السلام والاستقرار في السودان تجسد في إطلاق مبادرة دول جوار السودان في يوليو ٢٠٢٣.

وشدد وزير الخارجية على أن إنهاء القتال الدامي في السودان يتطلب هدنة إنسانية عاجلة يعقبها وقف مستدام لإطلاق النار ثم إطلاق عملية سياسية شاملة، وجدد تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق ويدعو المجتمع الدولي إلى تنفيذ تعهداته الإنسانية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

ستانلي أوجو

نادي الترجي الجرجيسي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم ستانلي أوجو

النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،

رئيس صناعة النواب: خطتنا قائمة على العمل الميداني والاستماع للمصنعين

إيران وإسرائيل

وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل سعت لجر واشنطن لخوض حروب بالنيابة

جرينلاند

حكومة جرينلاند: سيكون هناك وجود عسكري للقوات المسلحة الدنماركية في الجزيرة

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

