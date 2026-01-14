قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السفارة الإيطالية بالقاهرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان اتفاقية لدعم الصحة الإنجابية

خلال التوقيع
خلال التوقيع
هاجر رزق

وقّعت السفارة الإيطالية بالقاهرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، اتفاقيةً اليوم في مقر إقامة سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، أجوستينو باليزى، لإطلاق مشروع مشترك جديد مدته ثلاث سنوات، يركز على الصحة الإنجابية وقضايا السكان، مع وضع الفتيات في سن المراهقة والشباب في صميم البرنامج، باعتبارهم عوامل تغيير رئيسية.



 

يتماشى المشروع، الذي يحمل عنوان "نهج شامل للنمو السكاني: تحسين الخصائص السكانية وتعزيز قنوات تقديم المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية،" مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ورؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة التي تم اطلاقها مؤخرًا، كما يندرج ضمن الإطار الأوسع لانخراط إيطاليا المتجدد في أفريقيا، بما في ذلك المبادرات التي تم الترويج لها في إطار خطة ماتي.


بالتعاون الوثيق مع الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الدينية، والمنظمات المعنية بالشباب، ومعاهد البحوث، سيعمل المشروع على تمكين المجتمعات المحلية في المحافظات المستهدفة، ولا سيما الفتيات المراهقات والنساء والشباب، بالمعرفة والقدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية، وذلك من خلال تسخير قوة شبكات الشباب المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتغيير الأعراف الاجتماعية.
 

كما سيُركّز المشروع على تعزيز النظم الوطنية لتوفير خدمات شاملة وعالية الجودة في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك بناء قدرات مقدمي الخدمات لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والاستشارات الصحية الإنجابية عالية الجودة والقائمة على الحقوق. وسيتم أيضاً دعم المساحات المجتمعية الملائمة للشباب لتشجيع المشاركة والحوار والاندماج الاجتماعي، بما في ذلك من خلال الأنشطة الرياضية والترفيهية.



ويستند المشروع إلى نجاح التعاون الاستراتيجي الذي بدأ منذ عام 2019 بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والذي تضمن نهجاً مبتكراً لمعالجة قضايا السكان من خلال حملة شاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الصحة الانجابية، فضلاً عن زيادة الإقبال على تنظيم الأسرة الطوعي.

