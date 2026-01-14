رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على فرض المزيد من العقوبات على إيران

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن حكومة المملكة المتحدة تعمل على فرض عقوبات جديدة على السلطات الإيرانية بسبب تعاملها العنيف مع المتظاهرين.

وقال ستارمر في خطاب ألقاه أمام مجلس العموم: "نعمل مع حلفائنا على فرض المزيد من العقوبات"، بحسب وكالة الأنباء "تاس".

وأضاف أن لندن "تدين بشدة" تصرفات السلطات الإيرانية، وأنها "تبذل قصارى جهدها" لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران.

وبدأت الاضطرابات في إيران في 29 ديسمبر عقب احتجاجات شعبية اندلعت بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني، وامتدت إلى معظم المدن الرئيسية.

وأسفرت الاحتجاجات الإيرانية عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وعناصر الأمن، بعد انتشار واسع لأعمال الشغب والتخريب خلال الاحتجاجات.