الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اليوم.. صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه

وزارة التضامن
وزارة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تبدأ اليوم وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لجميع المستحقين في مختلف المحافظات.

وتتابع غرفة وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف مساعدة تكافل وكرامة عن شهر يناير 2026 .

وكانت  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد تابعت صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون أسرة، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الأخيرة التي تم إصدارها وتنفيذها في شهر إبريل الماضي بنسبة 25%.

التضامن الإجتماعي صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة المستحقين مختلف المحافظات التضامن الاجتماعي

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

يمنع السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

عرض 62 سيارة لـ 11 علامة من ستيلانس في معرض بروكسل للسيارات

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

