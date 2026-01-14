قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقوق الإنسان بالنواب تجتمع لبدء رسم خريطة العمل التشريعي بعد فوز طارق رضوان بالرئاسة
تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
إعلام عبري: الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات
لازم يحموا نفسهم| تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان
إيطاليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026 واستقرار ملحوظ بالبنوك
احذر.. عقوبة رادعة في انتظارك حال التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم
الشعبية لتحرير فلسطين: جهود مصر كانت حاسمة في حماية أهالي غزة من الهجمات والإبادة
إعلام إسرائيلي: سقوط النظام الإيراني يؤدي لانهيار حزب الله اللبناني خلال أسابيع
وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 1% إلى 5% خلال السنوات المقبلة
هل يجوز للزوجة الأخذ من مال الزوج دون علمه للإنفاق على البيت؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى السيدات، قالت فيه إن زوجها يعمل سائقًا ورزقه يوم بيوم، وهي المسؤولة عن إدارة شؤون البيت والبنات والمصاريف، ولديها ثلاث بنات في سن الزواج تقوم بتجهيزهن، ولاحظت في الفترة الأخيرة أن زوجها يُخفي عنها المال، لكنها حين تعرف مكانه تأخذ منه لسداد جزء من الالتزامات المطلوبة، وتسأل: هل هذا حرام أم حلال؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني ، اليوم الأربعاء، أن عقد الزواج يرتب حقوقًا وواجبات على الطرفين، ويجعل على الزوج مسؤولية النفقة على زوجته وأولاده، فإذا رزق الله سبحانه وتعالى الزوجين أولادًا ذكورًا أو إناثًا، أصبحت هناك مسؤولية شرعية على الأب في الإنفاق عليهم والقيام على شؤونهم.

وبيّن أن الزوج مطالب شرعًا بالنفقة على زوجته وأولاده إذا كان قادرًا على ذلك، وأن تخليه عن هذه المسؤولية خطأ شرعي، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول»، فإذا كان مع الزوج مال وقادر على الإنفاق ولم يقم بواجب النفقة، فهذا تقصير وإثم.

وأضاف أن الزوجة إذا كانت مقتدرة ماليًا وساعدت زوجها في الإنفاق جزاها الله خيرًا ولها الأجر الكبير على ذلك، لكن لا يجوز لها أن تأخذ من المال الذي تجده مخبأً دون علم زوجها ابتداءً، لاحتمال أن يكون هذا المال أمانة أو يخص غيره، فلا يصح اقتحام المال وأخذه دون معرفة حقيقته.

وأكد أن الطريق الصحيح في مثل هذه الحالة هو الحديث مع الزوج أولًا وإخباره بوجود المال والحاجة إلى النفقة ومتطلبات البيت والبنات، فإذا كان المال يخصه جاز الأخذ منه لتلبية احتياجات الأسرة، أما الأخذ دون علمه ومن غير اتفاق فليس هو التصرف الصحيح شرعًا.


 

