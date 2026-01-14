قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقوق الإنسان بالنواب تجتمع لبدء رسم خريطة العمل التشريعي بعد فوز طارق رضوان بالرئاسة
تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
إعلام عبري: الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات
لازم يحموا نفسهم| تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان
إيطاليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026 واستقرار ملحوظ بالبنوك
احذر.. عقوبة رادعة في انتظارك حال التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم
الشعبية لتحرير فلسطين: جهود مصر كانت حاسمة في حماية أهالي غزة من الهجمات والإبادة
إعلام إسرائيلي: سقوط النظام الإيراني يؤدي لانهيار حزب الله اللبناني خلال أسابيع
وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 1% إلى 5% خلال السنوات المقبلة
ديني

هل جلسات البخار تبطل الصيام في رمضان وغيره؟.. أمين الفتوى يجيب

د. محمود شلبي
د. محمود شلبي
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سامية من السويس، قالت فيه إنها مريضة بحساسية على الصدر وتستخدم جهاز أكسجين بصفة دائمة وتقوم بعمل جلسات بخار، وتسأل: هل جلسات البخار تُبطل الصيام في رمضان أو في غير رمضان أم لا؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن جلسات البخار تُعد من مفسدات الصيام على ما عليه الفتوى، لأن كمية الرذاذ أو السوائل التي تصل إلى جوف الإنسان منها تكون كبيرة، بخلاف بخاخة الربو التي لا تُفطر لأن ما يصل منها إلى الجوف يكون قليلًا جدًا وقد لا يصل شيء أصلًا.

وبيّن أن جهاز الأكسجين وجلسات البخار يختلفان عن بخاخة الربو من حيث الكمية التي تدخل إلى الجوف، فالرذاذ والسوائل الناتجة عن جلسات البخار تكون كثيرة نسبيًا، وبالتالي فإن استعمالها أثناء الصيام يؤدي إلى فساد الصوم.

وأضاف أنه إذا كان الإنسان غير مضطر إلى جلسات البخار في وقت الصيام، فيُستحب تأجيلها إلى ما بعد المغرب حفاظًا على صحة العبادة، أما إذا كان مضطرًا إليها ولا يستطيع الاستغناء عنها، فله أن يستعملها ويفطر ثم يقضي هذا اليوم إذا كان الصيام في شهر رمضان.

وأكد أن من كان صيامه تطوعًا في غير رمضان ولم يستطع إكمال الصيام بسبب حاجته إلى جلسات البخار، فله أن يفطر ولا حرج عليه ولا إثم، ولا يلزمه القضاء في هذه الحالة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

جلسات البخار الصيام في رمضان أمين الفتوى الدكتور محمود شلبي مفسدات الصيام

