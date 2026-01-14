قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
مشروع الحزام والطريق.. انهيار رافعة على قطار في تايلاند يسفر عن مصرع 22 شخصًا
مواجهة حاسمة.. منتخب مصر يسعى للانتقـ.ـام من السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
ربنا يديكي على قد طيبة قلبك .. ليلى علوي توجّه رسالة لـ «درة» في عيد ميلادها
الجيش السوري و«قسد» يُعلنان تجدّد القتــ.ـال في شرق حلب
ترامب يعتزم ⁠سحب الجنسية من أي مهاجر أدين ​بالاحتيال
6 لاعبين مهددين بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا حال تأهل الفراعنة | تعرّف عليهم
جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 .. القنوات الناقلة
باحث: تصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية دولية يفتح الباب لمُلاحقة قياداتها وأموالها عالميًا
3 ظواهر جوية.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
الإفتاء تحسم جدل مشروعية الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء تحسم جدل مشروعية الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

ساعات وتستقبل الأمة الإسلامية ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، التي تصادف هذا العام ليلة السابع والعشرين من شهر رجب الموافق الخامس عشر من يناير الجاري. 

وتشكل هذه المناسبة إحدى المحطات العظيمة في السيرة النبوية، حاملةً معاني التكريم الإلهي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما اختصت به الأمة من فضائل، أبرزها فرض الصلوات الخمس.

وفي هذا الإطار، حسمت دار الإفتاء المصرية النقاش الدائر حول حكم إحياء هذه الذكرى، مؤكدةً أن تخصيص الليلة بأنواع الطاعات هو عمل مشروع ومستحب شرعاً، كما أن إقامة الولائم فيها من الأمور المندوبة التي يثاب عليها المسلم إذا قصد بها الشكر لله والتقرب إليه وإظهار المحبة لرسوله الكريم.

تحديد موعد الليلة
أفادت الدار بأن الرأي الراجح لدى جمهور كبير من العلماء هو أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في ليلة السابع والعشرين من رجب، وهو القول الذي عمل به المسلمون عبر العصور، ونقله عدد من الأئمة كالإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين"، والإمام ابن الجوزي، والحافظ البلقيني، والإمام النووي، وغيرهم من المحققين.

 ونقل العلامة السفاريني الحنبلي أن هذا القول هو ما استقر عليه عمل الناس، مما يعكس إجماعاً عملياً متوارثاً.

حكم إحياء الليلة بالطاعات
بينت الإفتاء أن ما يفعله المسلمون في هذه الليلة من قراءة قرآن واستماع إلى دروس علمية وذكر وصلاة على النبي ومديح ودعاء يندرج تحت "مجالس الذكر"، وهي من الأعمال التي دلت نصوص القرآن والسنة على فضلها واستحبابها، فالقرآن يأمر بذكر الله، والسنة تؤكد أن مجالس الذكر تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة.

كما أوضحت أن تخصيص هذه الليلة بالعبادة لا يعد بدعة، بل هو داخل في معنى التذكير بأيام الله التي أمر بها القرآن، وجرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خصص أياماً بزيادة الطاعة، مثل صيام يوم الاثنين شكراً لله على يوم مولده وبعثته. وقد استقر عمل الأمة على إحياء هذه الليلة بشتى القربات شكراً لله على نعمه.

أقوال العلماء في تعظيم الليلة
نقلت الدار عن الإمام ابن الحاج المالكي أن السلف الصالح كانوا يعظمون ليلة السابع والعشرين من رجب ويقابلونها بزيادة العبادة والقيام والتضرع شكراً لله. وأشار العلامة أبو الحسنات اللكنوي إلى اشتهار الليلة بين المسلمين واستحباب إحيائها بالإكثار من العبادة شكراً لله على فرض الصلاة وعلى ما أفاضه من فضل.

حكم إقامة الولائم
أكدت دار الإفتاء أن إقامة الولائم احتفاءً بهذه الذكرى أمر مشروع ومندوب، سواءً بقصد الشكر لله على نعمه أو من باب إطعام الطعام الذي هو من أجَلِّ القربات. وأوضحت أن الوليمة في أصلها اسم لكل طعام يُصنع لفرح أو سرور حادث وليست قاصرة على الزواج، كما قرر جمهور الفقهاء.

وبينت أن من قصد بوليمته شكر نعمة الله أو إدخال السرور على المسلمين أو إطعام الفقراء فإنه مأجور. كما أشارت إلى ورود أحاديث تدل على مشروعية الذبح في شهر رجب (العتيرة أو الرجبية)، مما يعزز مشروعية إقامة الولائم في هذا الشهر وخاصة في ليلة الإسراء والمعراج.

وخلصت دار الإفتاء إلى أن
- الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بالقرآن والذكر والمديح والصلاة على النبي والاستماع للدروس هو عمل مشروع ومستحب.
- تخصيص ليلة 27 رجب بهذه الأعمال يدخل في تعظيم أيام الله وشكر نعمه، وهو عمل جرى عليه الأمة.
- إقامة الولائم في هذه الذكرى من الأعمال المندوبة التي يثاب عليها المسلم إذا صحت النية.

ليلة الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج دار الإفتاء ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

مصطفي شعبان

مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الصوامع

باستثمارات 50 مليون دولار.. بدء إنشاء صوامع لتخزين الأسمنت بميناء شرق بورسعيد

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

وزير الإسكان: استهدفنا توفير مليوني وحدة سكنية نفذنا منهم 1.4 مليون منها

رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة شركة كايرو 3A

أيمن الجميل يشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ويتوقع تطورات نوعية في 2026

بالصور

بودرة الهوت شوكليت في البيت .. استمتع بمشروب شتوي دافئ

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

طريقة عمل العيش البلدي في البيت .. سهلة ولذيذة

طريقة عمل العيش البلدي في المنزل
طريقة عمل العيش البلدي في المنزل
طريقة عمل العيش البلدي في المنزل

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا

ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد