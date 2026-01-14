كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا

أنتهي الشوط الأول من مباراة المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي خلال منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وظهر المنتخبان متحفظان خلال مجريات الشوط الأول.

وجاءت تشكيلة المنتخب المغربي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا

خط الوسط: بلال الخنوس، نائل العيناوي، إسماعيل صيباري

الهجوم: براهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي

المنتخب المغربي يسعى من خلال هذه التشكيلة إلى حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية، مستفيدًا من الانسجام الذي أظهره اللاعبون في الجولات السابقة

تشكيل نيجيريا

حراسة المرمى: نوبالي

خط الدفاع: سامويل، أجاي، باسي، واونيكاشي

خط الوسط: أونيديكا، أونيكا، أيوبي

خط الهجوم: لوكمان، أوسيمين، أدامز

ويتطلع المنتخبان إلى تقديم أداء قوي يضمن لهما التفوق في مباراة ستجمع بين خبرة اللاعبين وموهبتهم في أجواء نصف النهائي الساخنة.