رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم
رئيس الوزراء يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات
اليوم.. صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يناير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
مسئول أمريكي: قاذفات بعيدة المدى وضعت بحالة تأهب لتنفيذ ضربات ثانوية بإيران
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
تكنولوجيا وسيارات

الصين تعلن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن واردات السيارات الكهربائية

واردات السيارات الكهربائية
واردات السيارات الكهربائية
كريم عاطف

أعلنت الصين، يوم الاثنين الماضى التوصل إلى تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم صادرات السيارات الكهربائية المصنعة داخل أراضيها إلى أسواق دول التكتل الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية المتصاعدة بين الجانبين.

وأفادت وزارة التجارة الصينية، في بيان رسمي، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدار إرشادات تتعلق بتحديد حد أدنى للأسعار التي يلتزم بها مصدرو السيارات الكهربائية الصينيون عند دخول السوق الأوروبية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ أو نطاق التطبيق.

ولم يتطرق البيان بشكل صريح إلى مصير الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية، والتي تصل نسبتها إلى 35.3%، وذلك عقب تحقيق أجراه التكتل وخلص فيه إلى أن هذه السيارات تستفيد من دعم حكومي غير عادل.

وأكدت الوزارة أن هذا التفاهم من شأنه دعم الاستقرار في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على نظام التجارة الدولية القائم على القواعد المتفق عليها دوليا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد القلق داخل أوروبا والولايات المتحدة من التوسع السريع لشركات السيارات الكهربائية الصينية في الأسواق الخارجية، خاصة مع اعتمادها على نماذج تسعير منخفضة تعد شديدة التنافسية مقارنة بالعلامات الغربية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض الرسوم الجمركية بهدف الحد من تدفق السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة إلى أسواقه، في وقت اتخذت فيه الولايات المتحدة موقفا أكثر تشددا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على هذه السيارات خلال عام 2024، ما أدى فعليا إلى إغلاق السوق الأمريكية أمامها.

وبحسب بيانات تجارية، ارتفعت قيمة واردات السيارات الكهربائية إلى أوروبا إلى نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2023، مقارنة بـ1.6 مليار دولار فقط في عام 2020، مع الإشارة إلى أن جزءا كبيرا من هذه الواردات يعود لشركات غربية تمتلك مصانع إنتاج داخل الصين، مثل تسلا وبي إم دبليو.

ويعرب مسؤولون أوروبيون عن مخاوفهم من سعي شركات السيارات الصينية المحلية للاستحواذ على حصة متزايدة من السوق الأوروبية عبر تخفيض الأسعار، مستندة إلى حزم دعم حكومي واسعة تشمل مشتريات حكومية، وقروضا منخفضة الفائدة من بنوك مملوكة للدولة، وتسهيلات في الحصول على الأراضي، إلى جانب إعفاءات ضريبية ودعم في المواد الخام وقطع الغيار.

وفي المقابل، يرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بحاجة إلى استيراد سيارات كهربائية بأسعار مناسبة من الخارج، لمساعدته على تحقيق أهدافه المناخية الطموحة، وعلى رأسها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول عام 2030.

الصين وزارة التجارة الصينية الاتحاد الأوروبي السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية الصينيون الرسوم الجمركية السيارات الكهربائية الصينية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

الخميس أم الجمعة؟.. موعد صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

فتاة قنا

ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

محمد الشناوي

وائل جمعة يعلق على أداء محمد الشناوي في مباراة السنغال

فاروق جعفر

فاروق جعفر: منتخب مصر افتقد المرونة التكتيكية أمام السنغال

كأس أمم أفريقيا

ترقب عالمي لتصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات

منتخب مصر

عمرو الجرزاوي: منتخب مصر لا يزال عقدة لمنتخبات أفريقيا رغم الخسارة

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

يمنع السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

