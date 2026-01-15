قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي نية لإعدام الناس شنقاً
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي
القضية التاسعة.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة
الولايات المتحدة تحرك مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نحو الشرق الأوسط
ترامب عن رضا بهلوي: يبدو لطيفاً لكن لست متأكداً من أنهم سيقبلونه كزعيم في إيران
التفاصيل الكاملة لبرنامج الماجستير المهني في إدارة البنوك (MBA) من تجارة عين شمس
مفتاح سري قبل أول رسالة .. واتساب يُغيّر قواعد المُحادثات
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملاً عسكرياً سريعاً وحاسماً ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأزمة الإيرانية.. ضغوط خارجية وعقوبات أمريكية تثقل كاهل الشعب

إيران
إيران
رنا أشرف

تشهد إيران خلال الفترة الأخيرة حالة من الاضطراب الداخلي على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدد كبير من المحافظات، وسط ضغوط خارجية متزايدة وعقوبات أمريكية ممتدة منذ سنوات. 

وبينما تتصاعد حدة التوتر السياسي والإعلامي حول الأزمة، تتجه الأنظار إلى تأثير هذه السياسات على المواطن الإيراني الذي بات يتحمل العبء الأكبر من صراع دولي معقد.

وفي هذا الإطار، يسلط هذا الملف الضوء على أبعاد الأزمة الإيرانية من منظور قانوني وسياسي، من خلال تصريحات الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الذي يؤكد أن العقوبات والضغوط الخارجية لعبت دورًا محوريًا في تفجير الأوضاع، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يدفع المنطقة إلى سيناريوهات أكثر خطورة.

مهران لـ صدى البلد: الأزمة الإيرانية نتاج سياسات أمريكية قمعية والشعب يدفع ثمن صراع الكبار

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إن الأزمة التي تشهدها إيران حالياً هي نتيجة مباشرة لعقود من السياسات الأمريكية العدوانية والعقوبات الاقتصادية الظالمة التي استهدفت الشعب الإيراني وليس النظام الحاكم، مؤكداً أن ما يحدث من احتجاجات بدأت في 28 ديسمبر الماضي وامتدت لتشمل جميع المحافظات الإيرانية الـ 31 هو انعكاس طبيعي لمعاناة شعب حوصر اقتصادياً لعقود.

وأضاف الدكتور مهران في حديث صحفي لـ صدى البلد أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ عقود، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، تسببت في انهيار الاقتصاد الإيراني ووصول معدل التضخم إلى 60 بالمئة سنوياً وانهيار قيمة الريال إلى 1.4 مليون ريال مقابل الدولار، مشيراً إلى أن البنك الدولي توقع انكماش الاقتصاد الإيراني في 2025 و2026 نتيجة مباشرة لهذه العقوبات الجائرة.

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن الاحتجاجات بدأت كاحتجاجات اقتصادية سلمية في أسواق طهران احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، لكن التعامل الأمني من قبل السلطات الإيرانية حولها إلى مواجهات دموية، مؤكداً أن بعض التقارير تشير إلى سقوط أكثر من 2500 قتيل واعتقال أكثر من 18 ألف شخص، وهي أرقام مقلقة تثير المخاوف من تصعيد أكبر.

وأشار مهران إلى أن قطع الإنترنت بشكل كامل منذ 8 يناير يشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات، محذراً من أن التعتيم الإعلامي قد يخفي انتهاكات أكبر، مؤكداً أن خبراء الأمم المتحدة دعوا إيران للامتناع عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، لكنه أوضح أن التدخلات الأمريكية والضغوط كان لها دور كبير في اشتعال الأزمة .

و انتقد الخبير الدولي بشدة تهديدات الرئيس ترامب بالتدخل العسكري في إيران، مؤكداً أن هذه التهديدات تنتهك مبادئ القانون الدولي وتزيد الوضع 
تعقيداً، مشيراً إلى أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025 ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وشدد مهران على أن الشعب الإيراني هو الضحية الحقيقية لصراع الكبار بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن العقوبات الأمريكية التي تُفرض تحت ذريعة الضغط على النظام تطال في الواقع المواطن العادي الذي يعجز عن توفير احتياجاته الأساسية، داعياً المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات الاقتصادية الظالمة عن الشعب الإيراني ودعم حلول سياسية سلمية تحترم سيادة إيران وحق شعبها في تقرير مصيره بعيداً عن أي تدخلات خارجية قد تحول البلاد إلى ساحة حرب إقليمية.

وختم بالقول إن القانون الدولي يكفل حق الشعوب في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبها، لكنه في الوقت نفسه يحظر استخدام العقوبات الاقتصادية كوسيلة للعقاب الجماعي ضد الشعوب، مؤكداً أن الحل الوحيد للأزمة الإيرانية يكمن في الحوار الوطني الداخلي ورفع الحصار الاقتصادي الخارجي.

إيران الاحتجاجات الشعبية في إيران الأزمة الإيرانية الأوضاع الإقتصادية في إيران أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

منتخب مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

حسام حسن

طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

فتاة قنا

ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

ترشيحاتنا

المؤلف الموسيقي محمد نواره

محمد نواره لصدى البلد: فيلم «ده صوت إيه ده» تجربة موسيقية مختلفة

أشرف عبد الباقي ومحمود ماجد و صناع الفيلم من كواليس تصوير فيلم «ده صوت إيه ده»

أشرف عبد الباقي ومحمود ماجد من كواليس فيلم «ده صوت إيه ده»

الفنان ضياء المرغني

بعد تعرضه لوعكة صحية.. ضياء المرغني يكشف تطورات حالته الصحية

بالصور

طريقة سلطة الكينوا بالرمان

سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان
سلطة الكينوا بالرمان

يمنع السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القلقاس؟

عرض 62 سيارة لـ 11 علامة من ستيلانس في معرض بروكسل للسيارات

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

بإطلالة ملفتة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها
ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها
ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد