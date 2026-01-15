تفاصيل معاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة حيازة المخدرات بالمرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المرج.

تفاصيل القضية

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1763 لسنة 2025 جنايات المرج والمقيدة برقم 2951 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة الكلية أن المتهم أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا أحد مشتقات الاندازول كاربوكساميد فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.





وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "خرطوش"، كما أحرز بدون ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.