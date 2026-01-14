حادث تصادم .. الداخلية تكشف حقيقة الادعاء بتعدّى رجل شرطة على مواطن بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرّر صاحب الحساب من قيام أحد رجال الشرطة بالتعدى عليه عقب اصطدام سيارتهما بمنطقة المطرية بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12/ الجارى حدثت مشادة كلامية بين صاحب الحساب وآخر "لا يمت بصلة لهيئة الشرطة" بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية تطورت لمشاجرة قاما خلالها بالتعدى على بعضهما بالسب والشتم ، بسبب خلاف حول أولوية المرور.

وبمواجهة صاحب الحساب أقر بإدعائه الكاذب.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين وتولت النيابة العامة التحقيق.





