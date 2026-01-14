وزارة العدل تفتتح فرع توثيق الغرفة التجارية بمطروح| صور

افتتحت وزارة العدل اليوم الأربعاء، فرع توثيق الغرفة التجارية بمطروح الكائن بشارع بورسعيد بالدور الأرضي بمبنى الغرفة التجارية بمحافظة مطروح وشهد الافتتاح كلَّ من المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإسلام السيد رجب نائب المحافظ ، وأعضاء مجلس الشيوخ عن دائرة مطروح.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة العدل في التوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيرًا علي المواطنين، وجدير بالذكر أن الفرع يقدم خدماته بصورة مميكنة ويعمل بنظام الشباك الواحد وفقاً لمنظومة التحول الرقمي ويقدم خدماته ايضًا لذوي الاحتياجات الخاصة ، ويعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءً.