مصرع شابين فى حادث انقلاب دراجة نارية بنجع حمادي

لقي شابان مصرعهما فى حادث انقلاب دراجة نارية بقرية الشرقى بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بقرية الشرقى بهجورة، نتج عنه مصرع شابين يستقلان الدراجة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين مصرع كل من: محمد سعداوي شمروخ، محمود فتحي حسن رشوان، مقيمان بقرية الشرقى بهجورة بنجع حمادى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





